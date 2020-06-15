«الفرسان» يعقم مرافقه باستخدام الروبوت

أبوظبي (الاتحاد)

أعاد منتجع الفرسان الرياضي الدولي فتح أبوابه أمام الزوار بعد إغلاق استمر نحو شهرين ونصف الشهر تنفيذاً للتوجيهات والإجراءات الحكومية الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وتشمل المرحلة الأولى من إعادة الافتتاح واستقبال الزوار رياضة الفروسية في الميادين المفتوحة دون المغلقة وسباق السيارات (الكارتينج) والرماية على الأطباق الطينية. ووضعت إدارة المنتجع شروطاـث وقائية صارمة تضمن للزوار ورواد المنتجع ممارسة هواياتهم بشكل آمن.

وكان منتجع الفرسان الرياضي الدولي قد أطلق خلال الأيام الماضية بالتعاون مع صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية حملة تعقيم واسعة لكافة مرافقه ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 مستخدماً عدة تقنيات أبرزها روبوت خاص يعمل بنظام القيادة الذاتية من طراز (CoDi BOT UGV) والذي جرى تصميمه وتصنيعه من قبل شركة «مراكب تكنولوجيز» التابعة للصندوق.

ويأتي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التعقيم في إطار حرص المنتجع على استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحدثية والمبتكرة للارتقاء بخدمات المنتجع وتعزيز مكانته كمنتجع ترفيهي رياضي راقٍ آمن ومتقدم، كما أن فكرة استخدام الروبوت في عمليات التعقيم تنسجم مع التوجهات الحكومية التي تؤكد أهمية زيادة مشاركة الذكاء الاصطناعي في أنشطة المؤسسات وعملياتها اليومية.

ويقوم فريق الفرسان بتعقيم كافة المعدات والأجهزة والأسلحة المستخدمة قبل وبعد كل استخدام مع الالتزام التام بشروط التباعد الجسدي سواء بين الموظفين أو زوار المنتجع اللاعبين، حيث يسمح بتواجد ما بين 8 إلى 10 متسابقين فقط في ميدان سباق السيارات في الدورة الواحدة فيما يسمح بتواجد 3 رماة في كل منصة رماية فقط.