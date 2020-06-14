12 نادياً تطلب إلغاء الدوري

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن 12 نادياً من أصل 14، وافقت على إلغاء دوري الخليج العربي، وعدم استكمال الجولات المتبقية منه هذا الموسم، وذلك رداً على «استبيان» رابطة المحترفين التي قامت بإرساله الخميس الماضي، ومنحت الأندية مهلة حتى أمس، وهو ما انفردت به صحيفة «الاتحاد» في عددها أمس الأول.

وجاءت خطوة الأندية الرافضة استناداً إلى التعميم الأخير لـ «الفيفا» الذي يحول دون المشاركة في البطولة حال استئنافها بالتعاقدات الجديدة، لأن عدداً منها استغنى عن بعض اللاعبين.

وتفيد «المتابعات» بأن الرابطة لن تتخذ قراراً على ضوء نتائج «الاستبيان»، لأن التشاور والتنسيق مستمران مع الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة عن مكافحة انتشار «فيروس كورونا»، وذلك قبل إعلان القرار النهائي المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة، وإنْ كانت المؤشرات تميل إلى الإلغاء.

أما عن تتويج المتصدر من عدمه فتشير «المتابعات» أيضاً إلى أن الرابطة ستتخذ قرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، فيما يكون لها الحق أيضاً في ترشيح ممثلينا في دوري الأبطال «نسخة 2021»، سواء باعتماد الترتيب الأخير في حال الإلغاء أو وفق تصويت «العمومية».

وعلمت «الاتحاد» أن الرابطة تضع السيناريوهات كافة على طاولة النقاش فيما يخص موعد انطلاق الموسم الجديد، وتشير السيناريوهات المطروحة في حال الإلغاء، إلى عودة التدريبات في النصف الثاني من يوليو المقبل أو حتى أول أغسطس، على أن ينطلق الموسم الجديد في بداية أكتوبر بكأس الخليج العربي، وينطلق الدوري في النصف الثاني من أكتوبر، وهو ما ينتظر أن يتضح بصورة كاملة خلال أيام.

وفي حال قررت الجهات المعنية استئناف الدوري بالتنسيق مع الرابطة، يتوقع أن تستكمل البطولة منتصف أغسطس، على أن تعود الأندية إلى التدريبات مطلع يوليو، ووفق هذا التصور، يتم الانتهاء من المؤجلات قبل 14 سبتمبر، موعد انطلاق أبطال آسيا ببطولة مجمعة تستمر إلى 29 سبتمبر، حيث يتوقف النشاط من أجل السماح للرباعي بالمشاركة في المنافسات القارية، بالإضافة إلى تجمع المنتخب تحضيراً لاستئناف تصفيات «مونديال 2022» بمباراتي 8 و13 أكتوبر المقبل.

وفي حال اعتماد هذا التصور «عدم إلغاء الموسم الجاري» يعني ذلك انطلاق الموسم الجديد في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مباراتي التصفيات للمنتخب، فيما لا يزال التشاور والتنسيق مستمرين بين الرابطة ولجنة المسابقات لتحديد موعد نهائي الكأس، حيث أصبح مطروحاً إقامة المباراة بعد عودة المنتخب من التصفيات في منتصف أكتوبر، وفي حالة تعذر ذلك يقام النهائي في نوفمبر المقبل.