هاتريك لخيول جودلفين في اليابان

دبي (الاتحاد)

حققت خيول جودلفين ثلاثية «هاتريك» غير مسبوقة باليابان، تصدرتها المهرة الواعدة «سمر سنت»، بإشراف تاكاشي سايتو، وبقيادة مانوبو ساكاي، التي حصدت لقب سباق ميرميد للفئة الثالثة، لمسافة 2000 متر بمضمار هانشن.

ويعد هذا الفوز هو الرابع للمهرة البالغة من العمر أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «هاربنجر»، والأول في السباقات المصنفة من إجمالي 12 مشاركة، وجاء تفوقها بفارق 0.75 طول عن «سينتولو»، مسجلة زمناً وقدره 2:01:10 دقيقة.

وفي مضمار هاكوديت، تفوقت المهرة «سمر ايموشن»، بإشراف رايوغي اوكوبو، وبقيادة كوتا فيجوكا، على أقرانها في سباق مبتدئة، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات، حيث قطفت ثمار جهودها بفارق 1.5 طول عن «تيسي ميجالوسي» بقيادة هاياتو يوشيدت.

وقطعت البطلة المنحدرة من نسل «دباوي» والفرس «ميدسمر فير»، مسافة السباق البالغة 1800 متر على الأرضية العشبية، في زمن وقدره 1:47:10 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «ميشو اتاسي» بقيادة يوشيهيرو فوركاوا.

وقدم المهر «ريوغا»، بإشراف هيرو ياسو تاناكا، وبقيادة تاكيشي يوكوياما، عرضاً تنافسياً راقياً ليحقق الفوز الثالث في سباق كيلوناي توكوبيتسو المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات، فما فوق لمسافة 1700 متر، على المضمار الرملي.

وانتزع البطل المنحدر من نسل «دباوي» والفرس «جيني ليند»، الفوز بفارق 0.75 طول عن «ايفاكونت»، بقيادة كوتا فيجوكا، ومسجلاً 1:47:20 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «كول امباكت»، بقيادة مايوساكي نيشمورا.

ويعد هذا الفوز هو الثاني على المضمار الرملي، من إجمالي أربع مشاركات للمهر الرمادي، البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وعلى صعيد آخر، تتجه «هاف لايت» بإشراف هنري بانتال، وقيادة ميكايل برزلونا، الفائزة بسباق فيشي كونديشنس، إلى مشاركة أعلى مرتبة وأطول مسافة بسباق بري ايربان سي ليستد لمسافة الميل وربع الميل في ليون دانجرس، بفرنسا، اليوم.