تأجيل بطولة غرب آسيا بالإمارات

دبي (الاتحاد)

قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، تأجيل النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا للرجال، المقرر إقامتها في الإمارات عام 2021، وجاء ذلك خلال الاجتماع، أمس، بنظام الاتصال المرئي عن بُعد.

وقال ‬محمد ‬عبدالله ‬هزام ‬الظاهري، ‬الأمين ‬العام ‬لاتحاد ‬الكرة، إن ‬الاجتماع ‬ناقش ‬العديد ‬من ‬البنود، ‬أهمها ‬بند ‬البطولة ‬العاشرة ‬لمنتخبات ‬الرجال ‬التي ‬كان ‬من ‬المقرر ‬أن ‬تقام ‬في ‬الإمارات ‬مطلع ‬العام ‬المقبل، ‬وبناء ‬على ‬النقاش ‬الذي ‬دار ‬بالاجتماع ‬تقرر ‬تأجيل ‬البطولة، ‬بسبب ‬تغيير ‬مواعيد ‬بطولات ‬ومسابقات ‬الاتحاد ‬الآسيوي، ‬والتصفيات ‬المشتركة ‬المؤهلة ‬إلى كأس ‬العالم ‬2022 ‬و‬كأس ‬آسيا ‬2023.

وأضاف أن اتحاد الكرة يعقد اجتماعات تنسيقية مع اتحاد غرب آسيا، من أجل تحديد مواعيد مقترحة لإقامة البطولة، بحيث تكون هذه المواعيد مناسبة لكافة المنتخبات المشاركة.