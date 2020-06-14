حالتان جديدتان لـ«كورونا» في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

كشف نادي نوريتش إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ثبوت حالتي إصابة في الجولة الأحدث من الفحوص التي أجريت تمهيداً لعودة المنافسات الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات «البريميرليج» في 17 يونيو الجاري، بعد توقف لنحو ثلاثة أشهر، بسبب تبعات فيروس كورونا المستجد، وشرعت رابطة الدوري منذ مايو، بإجراء جولات متتالية من الفحوص لكل أفراد الفرق، تمهيداً لاستكمال المراحل التسع المتبقية «مع مباراتين مؤجلتين»، والتي ستقام خلف أبواب موصدة، وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وأكدت رابطة الدوري أن 1200 لاعب وعضو في نادٍ خضعوا لفحوص يومي 11 و12 يونيو، من بين هؤلاء، سجلت حالتان إيجابيتان من ناديين.

وكعادتها، لم تكشف رابطة الدوري أي تفاصيل متعلقة بالحالتين، لكن نوريتش أكد في بيان بعد ذلك، أن أحد لاعبيه جاءت نتيجة فحصه إيجابية بعد الجولة الأحدث من فحوص «كوفيد- 19».