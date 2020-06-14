بوجسيم رئيساً لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي

دبي (الاتحاد)

اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناءً على تفويض سموه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.

ويتولى إدارة المركز مجلس يسمى «مجلس التحكيم الرياضي» طبقاً للمادة «6» من القانون الاتحادي، والخاصة بتشكيل المركز، حيث يترأسه علي محمد بوجسيم، ويضم في عضويته كلاً من: سعيد عبدالغفار حسين ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، وضرار حميد بالهول ممثلاً عن الألعاب الجماعية، ويوسف عبدالله البطران ممثلاً عن الألعاب الفردية، بالإضافة إلى الخبراء الخارجيين الثلاثة، وهم: حمدة سيف الشامسي، سعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري.

وبارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل المركز الذي يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات الرياضية، من خلال التوفيق أو التحكيم، ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة، خاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها، وتشجيع الشراكات معها، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.

ويختص المركز، من دون غيره، بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، خاصة الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية، وفقاً لأنظمتها الأساسية، القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف، الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، والتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.

من جانبه، أكد محمد بن سليم، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أهمية تلك الخطوة المهمة في مسيرة القطاع الرياضي بالإمارات، لما تحمله في طياتها من قواعد وقوانين منظمة للعمل الرياضي بمختلف قطاعاته وفروعه، وقال: سعدنا بهذا القرار الصادر من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وحرص سموه على التوجيه بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق المركز وتدشين عمله لخدمة رياضة الإمارات، بموجب القانون الاتحادي لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن إنشاء المركز، وهو الأمر الذي سيكون له مردود واضح وملموس.