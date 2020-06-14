«دبي الرياضي» يسمح بالتدريب في المؤسسات التعليمية

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي السماح للأكاديميات الرياضية، بممارسة التدريبات في المنشآت والمرافق الرياضية التابعة للمؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، وذلك وفق إجراءات السلامة والوقاية واعتماد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، ووفقاً لبروتوكولات الوقاية التي وضعها المجلس، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتي تتضمن إرشادات الوقاية، وتعليمات التعقيم المستمر، والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد وإدارة الحشود في الموقع، لتوفير الرعاية والحماية الصحية للممارسين من الرياضيين والطواقم التدريبية والإدارية، العاملة في الأكاديميات والمنشآت الرياضية، من انتقال عدوى فيروس «كوفيد- 19».

وتتضمن قائمة المنشآت الرياضية في المؤسسات التعليمية الخاصة، التي أعلن المجلس عن السماح للأكاديميات بالتدريب فيها، وهي الملاعب المفتوحة لممارسة كرة القدم والتنس والطائرة والسلة والريشة الطائرة، ومضامير للجري، والصالات المغلقة، وحمامات للسباحة، وتم وضع البروتوكول الخاص بآليات فحص الممارسين للنشاط الرياضي ومرتادي الملاعب، قبل كل تدريب، وتوفير الرعاية الطبية، إلى جانب التعقيم المستمر لجميع المرافق والأدوات المستخدمة في التدريبات.

واشترط المجلس على الأكاديميات الرياضية الراغبة في عودة ممارسة التدريبات بمنشآت وملاعب المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، خلال هذه الفترة، الحصول على موافقة المجلس من خلال التسجيل.

وعمل «دبي الرياضي» مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، لوضع جميع تفاصيل البروتوكول الخاص بعودة النشاط الرياضي، في ملاعب وصالات ومسابح المؤسسات التعليمية الخاصة، خلال الفترة الحالية، لما للرياضة من أهمية كبيرة على صحة أفراد المجتمع، وتعزيز قدرتهم البدنية ونشاطهم الذهني.

ويراعي البروتوكول التنوع في المنشآت الرياضية وخصوصية ومواصفات كل واحدة منها، ما بين ملاعب عشبية، وأرضيات صناعية، وصالات مغلقة ومسابح، وما تضمه من مرافق خدمية، حيث تم وضع مبدأ السلامة أولاً لمستخدمي المنشآت والملاعب الرياضية، والتعريف بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالوقاية ومسافات التباعد وآليات التعقيم، وكذلك السماح فقط للأشخاص المشاركين في التدريبات والعاملين على نظافة الصالة، للتواجد فيها أثناء التدريبات والنشاطات، كما ستقوم فرق حكومية مختصة بزيارة المنشآت التي يسمح لها بعودة ممارسة النشاطات الرياضية، والتأكد من تطبيقها جميع شروط وتعليمات الوقاية، بداية من الفحص ووضع العلامات والصور الإرشادية، وصولاً إلى التعقيم المستمر، وتنفيذ جميع فقرات البروتوكول.

ويأتي القرار الجديد، ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها مجلس دبي الرياضي، ونالت موافقة واعتماد اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والتي تمثلت في إعادة النشاط الرياضي بشكل تدريجي لمختلف القطاعات، بداية من الأكاديميات والأندية الرياضية الرسمية ومراكز التدريب واللياقة البدنية المعتمدة، مروراً بالمسابح والرياضات المائية، وصولاً إلى ممارسة التدريبات في المنشآت الرياضية للمؤسسات التعليمية.