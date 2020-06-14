"الكمامة".. الاستثمار الغائب في أنديتنا

رضا سليم (دبي)

وسط حالة الكساد التي تعاني منها الأندية العالمية، خاصة الأوروبية، بسبب فيروس كورونا، لجأت هذه الأندية إلى استثمار «الكمامة»، من أجل الحصول على عائدات مالية لها، بعدما طبعت عليها شعار النادي وطرحتها في الأسواق، وعلى التطبيقات الذكية، وشهدت الفترة الماضية انتشار هذه الكمامات في كل أنحاء العالم، من خلال شركات الملابس الرياضية التي دخلت في منافسة، لتحريك المياه الراكدة لديها، من خلال التعامل مع الأندية، للترويج لهذه السلعة الجديدة التي أفرزها «كوفيد- 19».

في الوقت الذي سارت أنديتنا في الاتجاه المعاكس، ولم تستغل الأزمة، ولو على سبيل تقليد الأندية العالمية، من خلال طبع شعار النادي على الكمامة، وبيعها بجانب الملابس الرياضية التي تحمل شعار النادي، لتحويل هذه الأزمة إلى أموال، وتعددت الأسباب ما بين غلق متاجر الأندية، وعدم وجود تطبيقات للتوصل إلى المنازل، بالإضافة إلى أن معظم الأندية، ضمن الإجراءات الاحترازية وبعدها، تحول إلى مكان للفحص الطبي.

ولعل ما حدث في النصر هو تأكيد على نجاح الفكرة في حال تطبيقها، بعدما لاقت «كمامة» تيجالي المهاجم الجديد للفريق، خلال تقديم صفقة انتقاله من الوحدة، رواجاً كبيراً، وهو ما فتح الباب أمام الإدارة للاستفادة من إمكانية تسويق «كمامات العميد» والتي تحمل الشعار، بعدما تداولت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، والمواقع الإخبارية الرياضية، صورة تيجالي نجم «العميد» الجديد، بوصفها رمزاً للانتقالات في زمن كورونا، ولم تستطع إدارة النصر تطبيق الفكرة بداعي إغلاق المتجر، أسوة بالعديد من منافذ البيع الأخرى.

من جانبه، أكد إبراهيم الجروان عضو مجلس إدارة الشارقة، رئيس إدارة الاستثمار والتطوير التجاري، أن النادي بصدد عمل كمامات تحمل شعار «الملك»، ليتم توزيعها على الجماهير، وقال: «يتم توزيعها على الجماهير عند دخولهم إلى المدرجات، بحسب القرار المنتظر في هذا الخصوص، خلال الفترة المقبلة، وهي بادرة من جانب النادي، في ظل «جائحة كورونا».

وأضاف: الكمامة توجد كذلك في المتجر الخاص بالنادي مع الوشاح، وناقشنا مسألة الكمامة في اجتماع شركة الاستثمار، وهي جانب توعوي في المقام الأول، وبادرة أرى أنها مهمة للغاية، والمتجر الشرقاوي سيوفر الكمامة، ومن المتوقع أن تحظى بإقبال كبير عليها، لأنها بجانب الوقاية من الفيروس، فإنها أيضاً تحمل شعار النادي، لذلك نجد كل من يحب «الملك» يحرص على اقتنائها.

وقال نايف المنصوري، عضو مجلس إدارة شركة خورفكان لكرة القدم، المدير المالي بالنادي: إدارة التسويق شرعت في بحث إمكانية التعاقد مع شركة لوضع شعار النادي على الكمامات الطبية المستخدمة للوقاية من كورونا، والدراسة جاهزة، ويتم اعتمادها من أجل أن يبدأ العمل بها فور استئناف الدوري.

وأضاف أن الفكرة من الأفكار الجيدة التي عملت أندية عالمية للاستفادة منها في عمل الدعاية اللازمة للفريق، ولتعزيز قيمة شعار النادي، وإدارة خورفكان تولي أهمية كبيرة لمثل هذه الأفكار؛ لإيجاد مصادر دخل جيدة للنادي، مع جملة الفوائد المتمثلة في الدعاية والتسويق.