شهريار بطل «عالمية الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار ماميدياروف لقب بطولة نجوم العالم للشطرنج السريع «أونلاين»، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي على مدار يومين، وحقق المصنف الحادي عشر عالمياً 7.5 نقطة من أصل 10 نقاط، وهو الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة، وبمعدل أداء 2886 نقطة، كما أن اللقب يعد الأول في مسيرته.

وجاء الأستاذ الدولي الكبير الهندي بينتالا هاري كريشنا وصيفاً برصيد 6.5 نقطة، وفاز المصنف الـ 26 عالمياً في 3 مباريات على التوالي، من اليوم الثاني للبطولة، وقاتل حتى الرمق الأخير لانتزاع اللقب، بعدما تقاسم الصدار مع شهريار في الجولة قبل الأخيرة.

ولعب شهريار مع سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا ونادي الشارقة للشطرنج، ضمن الجولة العاشرة، في مباراة اتسمت بالطابع الهجومي من سالم لتحسين مركزه، إلا أن اللاعب الأذربيجاني قلب الموازين في النهاية، وجاء سالم عبدالرحمن في المركز الخامس، ولعب بمستوى جيد في بداية البطولة، إلا أنه حصد نصف نقطة فقط في اليوم الثاني، وتأثر بضغط الوقت في أغلب مباريات اليوم الثاني من البطولة، ويفسر المراقبون الفنيون للبطولة سبب ذلك لابتعاد البطل الإماراتي عن جو المباريات لفترة طويلة، فيما كان أداء البطل المصري باسم أمين محيراً في البطولة، ولم يشفع له إلا بالحصول على المركز السادس.