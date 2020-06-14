«سيتي» يطلق مسلسل «خلف الكواليس»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مانشستر سيتي الحلقة الأولى من مسلسل جديد مكون من 3 أجزاء يوثق كيفية استعداد النادي للعودة إلى كرة القدم في الدوري الإنجليزي، بعد التوقف بسبب جائحة «كوفيد- 19»، ويقدم مسلسل City Restart، الذي يعرض على منصة «City TV» لمحة عن الفترة غير المسبوقة في تاريخ مانشستر سيتي، مع تسليط الضوء خلف الكواليس على لاعبي النادي وموظفيه، وعودة الفريق إلى العمل من جديد. ويتضمن المسلسل تفاصيل عن العمليات المكثفة التي تجري في النادي، والتي تشمل تركيب معدات الاختبارات، وعودة الفريق إلى التدريب، والمباراة الأولى خلف الأبواب المغلقة، كما يتابع المسلسل موظفي النادي الذين يعملون في هذه الظروف الفريدة، إلى جانب المقابلات مع المدرب جوارديولا واللاعبين. وتغطي الأيام الأولى لتجهيز أكاديمية السيتي لكرة القدم لعودة الفريق الأول، حيث تضمنت تركيب محطات اختبار «كوفيد- 19»، وتغيير إعدادات التدريب.

تضم الحلقة الثانية مقابلات مع رودري، ولابورتي، وزينشينكو، وتصور التواصل الكامل مع الجميع للعودة للتدريبات ووصول اللاعبين إلى «ستاد الاتحاد» للمرة الأولى منذ شهور من أجل إقامة مباراة بين لاعبي الفريق.

وتصور الحلقة الثالثة الاستعدادات قبل اللقاء الأول بعد العودة بين مانشستر سيتي وأرسنال، وتقدم نظرة حصرية على الاستعدادات في «ستاد الاتحاد» لأول مباراة في «البريميرليج» خلف أبواب مغلقة.

وقال عمر برادا الرئيس التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي: كما هو الحال بالنسبة لجميع الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، يواجه مانشستر سيتي تحدياً كبيراً لعودة العمليات من جديد، مع استعدادنا لاستئناف موسم كرة القدم. تستعرض سلسلة City Restart العمل الرائع الذي يقوم به موظفونا لضمان توفير البيئة الأكثر أماناً للجميع، بالإضافة إلى منح المشجعين نظرة شاملة وفريدة على الأجواء في النادي خلال هذه الظروف الراهنة.