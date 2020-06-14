«النمور» يجهز سيناريوهات معسكر الإعداد

فيصل النقبي (كلباء)

كشف محمد الزعابي، عضو مجلس إدارة شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، مشرف الفريق الأول، الجاهزية لإقامة معسكر خارجي، في حال السماح بالسفر خلال الفترة القادمة، وتم وضع ترتيبات معينة، وسيناريوهات مختلفة لشكل ومدة المعسكر، سواء خارج الدولة، أو داخلها، بالتعاون مع مدرب «النمور».

وأكد الزعابي أن الشركة نجحت في ضم بعض اللاعبين المتميزين من المواطنين وغيرهم، وتبحث عن مجموعة مختارة، وفقاً لاحتياجات الفريق، وما طلبه المدرب الأوروجوياني داسيلفا لبعض المراكز.

وقدم الزعابي تفسيراً لانتقال المدافع حمدان ناصر إلى شباب الأهلي، مؤكداً إصرار اللاعب على الرحيل، رغم الجلوس معه لبحث احتياجاته، مشيراً إلى أن علي كانو رئيس الشركة بحث الموقف مع اللاعب، والموافقة على فسخ العقد بالكامل، رغم تقديم النادي لعرض إعارة بالمدة التي يختارها المدافع.