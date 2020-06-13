اتحاد الكرة ينظم مؤتمراً دولياً 24 يونيو

دبي (دبي)

ينظم اتحاد كرة القدم يوم 24 يونيو الجاري، بالشراكة مع رابطة المحترفين وشركة «ISC» ‬مؤتمراً ‬رياضياً ‬دولياً ‬عبر ‬نظام ‬الاتصال ‬المرئي ‬عن ‬بُعد ‬تحت ‬شعار «‬كوفيد-19 ‬وكرة ‬القدم – ‬كيف ‬تغير ‬شكل ‬المستقبل» ‬.

ويشارك في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه نخبة من الشخصيات الرياضية، يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، إلى جانب عدد من الخبراء الكرويين العالميين الذين يتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد «جائحة كورونا».

ويأتي المؤتمر ضمن جهود اتحاد الكرة متمثلاً بلجنة العلاقات الدولية التي يترأسها سالم عبيد الشامسي عضو مجلس الإدارة، لمواصلة عقد المؤتمرات والورش والندوات خلال فترة توقف النشاط الرياضي في أغلب دول العالم بمشاركة أصحاب الاختصاص للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية لعودة النشاط الرياضي تدريجياً ومنها مسابقات كرة القدم.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «سعداء بتنظيم المؤتمر العالمي الذي نسعى من خلاله إلى مواصلة جهودنا لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محلياً وإقليمياً وقارياً بشكل سليم، بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة كورونا».

وأضاف: نرحب بجميع المشاركين معنا في هذا المؤتمر، ونتطلع معاً للخروج بأفضل النتائج والحلول التي من شأنها أن تساعد «الساحرة المستديرة» على دوران عجلتها من جديد.

من جهته قال عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين: نسعد بهذه الشراكة بين اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين مع شركة «‏ISC» ‬العالمية ‬لتنظيم ‬هذا ‬الحدث ‬الفريد ‬والذي ‬يمثل ‬تأكيداً ‬لنظرة ‬القيادة ‬الرشيدة ‬لدور ‬الإمارات ‬الريادي ‬في ‬استشراف ‬المستقبل ‬في ‬المجالات كافة، ‬بما ‬فيها ‬المجال ‬الرياضي، ووباء ‬«كوفيد- 19» ‬شكل ‬تحدياً ‬غير ‬مسبوق ‬لصناعة ‬كرة ‬القدم ‬العالمية، ونتطلع ‬إلى ‬استضافة ‬نخبة ‬صناع ‬القرار ‬في ‬كرة ‬القدم ‬العالمية، ‬إيماناً ‬منا ب‬أن ‬هذا ‬المؤتمر ‬سيكون ‬نقطة ‬مؤثرة ‬في ‬رسم ‬مستقبل ‬كرة ‬القدم ‬في ‬المنطقة ‬والعالم ‬في ‬مرحلة ‬ما ‬بعد «‬كوفيد- 19»‬.