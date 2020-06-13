كأس الاتحاد تدشن موسم بطولات الجودو

أبوظبي (وام)

وضع اتحاد المصارعة والجودو تصوره لمسابقات الموسم المقبل، التي تبدأ بكأس الاتحاد المفتوحة لجميع الفئات العمرية في نوفمبر المقبل، لتكون فترة تحضيرية لبقية المسابقات المعتمدة.

واطلع محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، على مقترح أجندة الموسم الجديد للجودو والمصارعة لموسم 2020 -2021، بالتنسيق بين الطرفين، حيث رأى الاتحاد أن بداية المسابقات في نوفمبر تفسح المجال أمام الأندية للاستعداد بشكل مثالي، بعد توقف عن النشاط الرسمي لمدة 7 أشهر.

وأكد ابن ثعلوب، أنه بعد التشاور مع محمد جاسم، أمين السر المساعد، مسؤول النشاط المحلي بالاتحاد، تم التوصل للتصور المناسب للمسابقات، وهو الذي يقضي بأن تبدأ منافسات الجودو بمسابقة كأس الاتحاد المفتوحة للجودو، ثم تقام بطولة اليوم الوطني للجودو في ديسمبر 2020.

وأوضح، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر إقامة النسخة الأولى من بطولة محمد بن زايد الدولية للجودو في مارس 2021، وسيعلن لاحقاً عن كيفية التسجيل لها عبر القنوات الرسمية، على أن تكون بطولة كأس رئيس الدولة للجودو في مايو 2021 مسكاً لنشاط الجودو المحلي، أما بخصوص نشاط منتخبات الجودو للمراحل السنية، فسوف يتحدد على ضوء أجندة الاتحادات الخليجية والعربية والآسيوية التي تغيرت برمجتها، بسبب العارض الصحي الذي أدى إلى توقف الأنشطة.

وثمن رئيس الاتحاد جهود أندية الدولة خلال الفترة الماضية، التي أقامت أنشطتها عن بُعد ترجمة لتوجيهات المسؤولين والإجراءات الاحترازية، وخص بالشكر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، لتنظيمهما أكثر من 15 ورشة عمل وندوة ومحاضرة قيمة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين، استفاد منها جميع اللاعبين والمدربين والحكام.