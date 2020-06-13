«الرياضات الجليدية» يغير مسماه إلى اتحاد الرياضات الشتوية

أبوظبي (وام)

أعلن اتحاد الرياضات الجليدية تغيير مسماه ليصبح اتحاد الرياضات الشتوية، وذلك بناءً على القرار الصادر من الهيئة العامة للرياضة رقم 28 لسنة 2020 في 3 مايو الماضي، في ضوء طلب مسبق من الاتحاد، والذي أصبح بموجبه يشرف على مجموعة كبيرة من الرياضات الشتوية، ولا يقتصر نشاطه على الرياضات الجليدية فقط، خاصة بعد أن نال الاتحاد اعترافاً من ثلاثة اتحادات دولية تغطي الألعاب الشتوية كافة، وهي الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، والاتحاد الدولي للتزلج على المنحدرات الثلجية «السكي»، والاتحاد الدولي للتزلج الاحترافي.

ونصت المادة الأولى من قرار «الهيئة» على الموافقة على تعديل مسمى الاتحاد إلى اتحاد الرياضات الشتوية، فيما نصت المادة الثانية منه على أن يستمر العمل في الاتحاد حسب النظام الأساسي الخاص به، ويتولى إخطار الجهات الرسمية المختصة بالتعديلات والمسمى الجديد واتخاذ الإجراءات التنظيمية الداخلية اللازمة لذلك.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، إن الإنجازات التي حققها الاتحاد جاءت ثمرة دعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة على وجه العموم، والرياضات الشتوية على وجه الخصوص وبجهد وسواعد أبناء الوطن المخلصين، خاصة أن استراتيجية الاتحاد منبثقة من رؤية حكومة الإمارات التي تركز على رعاية شباب الوطن والاستثمار فيهم، وتوفير أفضل بيئة لتمكينهم لتحقيق التميز والإبداع في المجالات كافة.

من جانبه، قال هامل أحمد القبيسي نائب رئيس الاتحاد، إن تغيير المسمى يحمل الكثير من المعاني، وأبرزها الثقة في قدرته على ضوء الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي قام به خلال السنوات الماضية، والذي بموجبه تم فتح آفاق رحبة لأبناء الإمارات للمشاركة والمنافسة في الألعاب الشتوية المختلفة، سواء القارية أو الدولية، وذلك بعد أن كانت المشاركة مقتصرة على الألعاب الجليدية فقط.

وأضاف أن الاعتراف الأخير الذي حصلنا عليه عام 2018 من الاتحاد الدولي لرياضة «السكي» التزلج على المنحدرات الثلجية نقطة مضيئة في مسيرة الرياضات الشتوية بالدولة، وكان دافعنا الرئيسي تلبية رغبات أعداد من ممارسي تلك اللعبة الجديدة من أبناء الوطن، مؤكداً أن هذا الاعتراف لم يأت من فراغ، لكنه تطلب جهوداً متواصلة واجتماعات ماراثونية، بعد إعداد ملف شامل عن هذه الرياضة في الدولة.

وأضاف: ساعدنا في ذلك منحدر دبي الثلجي في «مول الإمارات».

من جهته، قال جمعة الظاهري الأمين العام للاتحاد: إن تعديل المسمى جاء منسجماً مع ما يقوم به الاتحاد من عمل وتطوير للرياضات الشتوية المختلفة بناء على خطط مدروسة يسير عليها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه على ثقة بأن أبناء وبنات الإمارات قادرون على رفع علم الدولة في كل المحافل، وتحقيق الإنجازات لترجمة اهتمام الدولة بهم.

وأضاف: أصبحنا رواداً في هذا النوع من الرياضات بالمنطقة، وهذا يحملنا مسؤولية الحفاظ على هذا المستوى المتميز وبذل مزيد من الجهد للوفاء بالاستحقاقات القادمة وتحقيق الأهداف المرجوة التي نتطلع إليها في الاتحاد، ومن حسن الحظ أن الدولة تملك المواهب الواعدة التي تؤهلنا لصعود منصات التتويج.

يذكر أن سجل الاتحاد حافل بالعديد من الإنجازات والأرقام، فقد تم الاعتراف به في الاتحاد الدولي لهوكي الجليد عام 2013، وكان من أوائل الاتحادات العربية وفي منطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على عضوية كاملة، فيما تم الاعتراف به في الاتحاد الدولي لرياضة التزلج الاستعراضي عام 2013 أيضاً ومن الاتحاد الدولي لرياضة السكي عام 2018.

وتزخر خزانة الاتحاد بالكؤوس والميداليات الذهبية ورصيد من الإنجازات، أبرزها الفوز ببطولة ماليزيا لهوكي الجليد عام 2001، واحتفاظه بالصدارة في البطولة نفسها في الأعوام 2002، و2003، و2004، و2005، والمركز الثاني في 2006، والمركز الأول في بطولة بادن الدولية لهوكي الجليد بألمانيا في العام 2005 وحصوله على المركز الأول مرتين عام 2007 في بطولتي بانكوك لهوكي الجليد للمحترفين، والمركز الثاني في بطولة هونج كونج عام 2008.

وفي عام 2008، شهدت العاصمة أبوظبي إقامة أول بطولة عربية لرياضة هوكي الجليد وكان المركز الأول من نصيب منتخبنا الوطني، وفي العام التالي 2009 نظمت أبوظبي بطولة كأس آسيا وتوج منتخبنا بالمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني في البطولة نفسها بالصين في عام 2010 والمركز الثاني عام 2011 في الكويت والأول عام 2012 في الهند والمركز الثاني في الأعوام 2014 و2015 و2016، والمركز الأول 2017 في أبوظبي.

وعلى المستوى العالمي حقق منتخبنا لهوكي الجليد المركز الرابع في تصفيات كأس العالم لهوكي الجليد للمحترفين المستوى الثالث والمركز الثالث «مرتين» في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لهوكي الجليد السابعة التي أقيمت في كازاخستان عام 2011 والثامنة في اليابان 2017.

وفي التزلج الاستعراضي، فاز منتخبنا بالمركز الأول في بطولة ريكجافيك للألعاب الدولية 2015، والمركز الثاني في العام نفسه في بطولة فاطمة بنت مبارك للتزلج.

ولسيدات هوكي الجليد نصيب أيضاً في الإنجازات بحصولهن على الميدالية الفضية مرتين آسيوياً في ماليزيا 2018 وأبوظبي 2019، في حين حقق الشباب تحت 20 سنة المركز الثالث في «آسيوية 2017» في ماليزيا.