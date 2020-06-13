«جولواه» يبعثر الأوراق في «إيجل فارم»

دبي (الاتحاد)

بعد أداء رائع من جواد جودلفين «جولواه»، وقيادة جسورة من الفارس براد ستيورات، بعثر الجواد غير المرشح، والمنحدر من نسل «ستريت كراي»، أوراق سباق «إيجل فارم مايل» للفئة الثالثة، والذي أقيم صباح أمس في بريسبن، أستراليا. وبذل «جولواه» جهداً مضاعفاً، ليحقق انتصاره غير المتوقع، على حساب كوكبة من الخيول القوية، وجاء الفوز الذي يعد الثامن من بين 35 مشاركة، بفارق أنف عن «نكانوفا»، يليه «مليتاري زون» ثالثاً، و«بست أوف دايز» رابعاً. وبينما لم يتوقع الفريق -بالضرورة- تقدم «جولواه» إلى الصدارة بمثل هذا الفارق، لم تكن النتيجة مفاجئة، حيث كانت المنافسة طاحنة، قدم فيها الفائز جهداً خارقاً، مسجلاً 1:34:20 دقيقة. وقال المدرب جيمس كمنجز: إنها نتيجة أخرى مستحقة تماماً للفريق المسافر، والذي بذل تضحيات جسيمة، وتوجب إخضاعه للحجر الصحي في كوينزلاند، ويقضي فترة أخرى عقب العودة.

من ناحية أخرى، يسعى «آيس ستورم» لجودلفين لمواصلة انتصاراته، من خلال مشاركته اليوم في سباق «أبسوم كب» لمسافة 1800 متر بمضمار طوكيو، بحثاً عن تكرار فوزه الكاسح على المضمار والمسافة نفسها في مايو الماضي، وكان ذلك واحداً من ثلاثة انتصارات لابن «ستورمينج هوم» في السباقات المصنفة.

وتخوض المهرة «سمر سنت»، الفائزة بالسباقات المصنفة، أول مشاركة لها، في سباقات الفئات، عبر سباق مرميد ستيكس للفئة الثالثة، على مسافة الميل وربع الميل بمضمار هانشين الياباني.