شهريار يتصدر «شطرنج الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

تصدر الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار ماميدياروف، اليوم الأول من بطولة نجوم العالم للشطرنج «الشارقة 2020»، التي يشارك فيها 6 أساتذة كبار من نخبة اللاعبين على مستوى العالم، من بينهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وجاءت صدارة شهريار في اليوم الأول برصيد 4 نقاط من 5 جولات، بعد فوزه في الجولة الخامسة على الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن في مباراة جميلة، حيث اتسم طابع لعبهما بالدهاء والتكتيكات العالية، ومالت الكفة لمصلحة شهريار في معظم وقت المباراة، ولكن في لحظة حصل سالم على فرصة للتعادل لم يفطن إليها لتنتهي المباراة بفوز شهريار، ويتقدم منافسيه بفارق نقطة كاملة.

ويطارده على القمة الهندي هاري كريشنا بنتالا، والأوزبكي رستم قاسمجانوف بطل العالم السابق «3 نقاط»، حيث خسر اللاعبان مواجهاتهما أمام المتصدر فقط، بينما كان قاسمجانوف محظوظاً بالجولة الخامسة أمام باسم أمين في مباراة متقلبة وغريبة الأطوار، حيث ارتكب باسم خطأً كبيراً في نهاية المباراة، أدى إلى خسارة لم يكن يستحقها.

ولم يبتعد بطلنا سالم عبدالرحمن كثيراً عن الصدارة، رغم خسارته أمام المتصدر في الجولة الخامسة حيث يملك 2.5 نقطة، وحظوظه قائمة في المنافسة، وكسب سالم مباراة جميلة أمام باسم أمين، وتعادل مع الهندي هاري كريشنا، والبولندي راودسلاف فايتشاك.