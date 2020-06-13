«فيفا 2020» متعددة الجنسيات

دبي (الاتحاد)

تنطلق بطولة «فيفا 2020» لكرة القدم غداً، عبر أجهزة «بلاي ستيشن 4»، وتنظمها «كوربرت سبورت»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر لمدة أسبوع، وتمثل فرصة لعشاق كرة القدم للتمتع بأجواء تنافسية قوية، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأربعة الأولى.

ويمكن للراغبين في المشاركة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ «كوربرت سبورت»، والباب مفتوح لجميع الجنسيات بصفة فردية، أو عبر مجموعات مقسمة إلى ثلاث فئات، تضم كل منها 5 أو 10 أو 20 مشاركاً، ويكون الدخول عبر الأنترنت «أونلاين فريندليز»، من خلال الحساب الشخصي في «بلاي ستيشن»، وبعدها اختيار الفرق من قائمة الأصدقاء، ويخوض كل لاعب مباراتين ذهاباً وإياباً بنظام الكرة العادية، وفي النهاية يلتقط الفائز والخاسر صورتين لنتيجة المباراة، وإرسالهما مع البريد الإلكتروني للمتسابق، ورقم التعريف الخاص به على «البلاي ستيشن»، إلى البريد الإلكتروني للبطولة.

وبعد مراجعة النتائج المرسلة، يتم اعتماد انتقال اللاعب إلى المرحلة التالية خلال 12 ساعة، وفي حال الاعتراض على النتيجة يجب عليه أن يدعم اعتراضه بفيديو أو صورة من المباراة لإثبات الخطأ، وبعد كل جولة يمكن للاعبين متابعة النتائج النهائية عبر الموقع الإلكتروني.