2.85 تريليون درهم القيمة السوقية لأسهم سوق أبوظبي

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

رسخ سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته كثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية، بعدما تخطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق مع نهاية تداولات أمس، 2.859 تريليون درهم.

وأثبت «أبوظبي للأوراق المالية» أنه سوق مالي رائد يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وأيضاً مساهم رئيس في خطة مضاعفة القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية إلى حدود 6 تريليونات درهم. ونجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في جذب الاستثمارات الأجنبية والاستثمار المؤسسي لتبلغ قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين من الأسهم نحو 275.46 مليون درهم ويستحوذوا على %25.19 من إجمالي قيمة التداولات في السوق، في حين بلغت قيمة مشتريات المؤسسات المالية 830.189 مليون درهم. وعبر تداولات نشطة، أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه السوق الأكثر نشاطاً بين أسواق الأسهم المحلية، بعدما وصلت قيمة التداولات أمس إلى 1.106 مليار درهم، مقارنة بنحو 305.58 مليون درهم في سوق دبي المالي.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد عاد مؤشر السوق للانخفاض في بداية جلسات تداول الأسبوع بنسبة 0.64% عند مستوى 9817 نقطة. وجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 1.106 مليار درهم، شملت ما يزيد على 223.84 مليون سهم عبر 14290 صفقة.

وارتفعت أسهم 29 شركة من أصل 68 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 31 شركة، وبقيت أسهم 8 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 207.45 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 157.52 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» بقيمة 125.98 مليون درهم، وحل سهم «برجيل» رابعاً بقيمة تداولات 96.24 مليون درهم، ثم «E&» بقيمة تداولات 46 مليون درهم.

وجاء سهم «ملتيبلاي» في صدارة الأكثر نشاطاً من حيث حجم التداولات بتداول 38.6 مليون سهم، تلاه «برجيل» بتداول 30.22 مليون سهم، ثم «منازل» بنحو 25.77 مليون سهم، وحل «دانة غاز» في المركز الرابع بتداول 16.26 مليون سهم، ثم «كيو القابضة» بتداول 12.22 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، حيث ارتفع «برجيل» بنسبة 3.27% ليغلق عند سعر 3.16 درهم، و«منازل» بنسبة 3.5% ليغلق عند سعر 0.412 درهم، وصعد «كيو القابضة» بنسبة 0.84% إلى 3.62 درهم، في حين ارتفع سهم «دانه غاز» بنسبة 0.57% ليغلق عند سعر 0.88 درهم و«الفا ظبي القابضة» بنسبة 0.5% ليغلق عند سعر 20.16 درهم، وفي المقابل انخفضت أسهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.3% إلى 403.7 درهم، وتراجع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.23% إلى 4.03 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 275.46 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 281.79 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 6.33 مليون درهم كمحصلة «بيع».

وزادت تعاملات بيع المؤسسات المالية عن تعاملات الشراء، حيث بلغت 831.617 مليون درهم مقابل مشتريات بقيمة 830.189 مليون درهم لتكون المحصلة «بيع» بنحو 1.42 مليون درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي، في ختام تعاملات أمس، 305.58 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 95.71 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7146 صفقة.

وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 5 نقاط وبنسبة 0.12% ليصل إلى 4048.42 نقطة، بعد انخفاض أسهم 16 شركة مقابل ارتفاع أسهم 15شركات وثبات أسهم 10 شركات.

وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 68.32 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بقيمة 50.44 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة 36.75 مليون درهم.

وجاء في صدارة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات «أرامكس» بنحو 16.55 مليون سهم، وتلاه «مصرف عجمان» بتداول 12.16 مليون سهم ثم «الاتحاد العقارية» بتداول 10.39 مليون سهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، أمس، حيث انخفضت أسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.28% ليغلق عند سعر 17.3 درهم، واستقر «إعمار العقارية» دون تغيير ليغلق عند سعر 7.05 درهم، وانخفض «ديوا» بنسبة 1.18% عند 2.51 درهم، وكذا «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.52% مسجلاً 5.65 درهم، وفي المقابل ارتفع «الخليج للملاحة القابضة» بنسبة 3.71% ليغلق عند 7.26 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين من الأسهم نحو 144.79 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 152.89 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 8 ملايين درهم كمحصلة «بيع».

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية «بيع» بمقدار 21.1 مليون درهم فقط بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 167.59 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 188.7 مليون درهم.