«مياه وكهرباء الإمارات» تدعو لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتطوير مشروع محطة «الخزنة»

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شركة مياه وكهرباء الإمارات، المطورين وائتلاف المطورين لتقديم طلبات إبداء الاهتمام بتنفيذ مشروع تطوير محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة الخزنة في إمارة أبوظبي، وفقاً لنموذج المنتج المستقل، ويتماشى هذا المشروع مع الخطة الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات بشأن تطوير محطات جديدة للطاقة المتجددة، بهدف زيادة السعة الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية إلى 7.3 جيجاوات بحلول عام 2030.

ستبلغ قدرة محطة الخزنة الشمسية الكهروضوئية 1500 ميجاوات، وستكون مماثلة من حيث الحجم والقدرة الإنتاجية لمحطتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الظفرة والعجبان، وبمجرد دخول المحطة حيز التشغيل التجاري الكامل، سوف تنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي 160 ألف منزل في جميع أنحاء الدولة، ومن المتوقع أن تُسهم المحطة في خفض حوالي 2.4 مليون طن متري سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة حوالي 470 ألف سيارة من الطريق.

وفي هذا السياق، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تمثل الطاقة الشمسية إحدى الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية لشركة مياه وكهرباء الإمارات بشأن الانتقال إلى نظام منخفض الكربون، وإنتاج كهرباء خالٍ من الكربون. نواصل الاستثمار بشكل استراتيجي في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة عالمياً والتي ستقوم بدور رئيسي في تحقيق تطلعاتنا الرامية إلى تلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في أبوظبي من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول 2035، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف عثمان آل علي: «بتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تكون شركة مياه وكهرباء الإمارات قد أضافت مشروعاً جديداً من مشاريع الطاقة الشمسية الرائدة عالمياً إلى مجموع المشاريع القائمة في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على نحو يعكس ريادة دولة الإمارات بشأن تحقيق خطة انتقال الطاقة. إن الخطوات الملموسة التي تتخذها شركة مياه وكهرباء الإمارات اليوم ستجعلها نموذجاً يحتذى في مجال دمج الطاقة الشمسية والتقنيات منخفضة الكربون في الشبكة. وعلى صعيد متصل، تخطط شركة مياه وكهرباء الإمارات أيضاً لتطوير مشروعين إضافيين على الأقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1500 ميجاوات، مما سيمكِّننا من الالتزام بإضافة حوالي 1 جيجاوات من القدرة الشمسية سنوياً وعلى مدار السنوات العشر القادمة. نتطلع إلى تلقِّي طلبات إبداء الاهتمام من المطورين أو ائتلاف المطورين لتطوير مشروع محطة الخزنة للطاقة الشمسية الكهروضوئية».