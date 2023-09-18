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«إي أي أتش إثمار» تستحوذ على حصة في مجموعة صيدلية العين

«إي أي أتش إثمار» تستحوذ على حصة في مجموعة صيدلية العين
18 سبتمبر 2023 14:18

أبوظبي (الاتحاد)
استحوذت " إي أي أتش إثمار الدولية القابضة" على حصة في مجموعة صيدلية العين، كأولى استثمارات شركة "هيلث بلاس القابضة"، التابعة لـ إي أي أتش والتي تُمثل ذراعها الاستثماري في قطاع الرعاية الصحية، وجزء من رؤيتها الاستراتيجية للتوسع في هذا القطاع الحيوي.

وتُعد مجموعة صيدلية العين من أفضل مزودي الخدمات الصحيّة والصيدليات في دولة الإمارات، وتُمثل هذه الخطوة الاستراتيجية نقطة تحول هامة لـ إي أي أتش، تسعى من خلالها إلى تنويع وتعزيز التزامها بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية عن طريق الشركة التابعة لها "هيلث بلاس القابضة".

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وقال علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إي أي أتش، إن الاستحواذ على حصة في مجموعة صيدلية العين يعد خطوةً هامة تأتي في إطار التزامنا بتعزيز وجودنا في قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يتوافق مع رؤيتنا في ضرورة تنويع مصادر الاستثمار، بهدف توفير قيمة إضافية ومستدامة للمستثمرين تحقق أفضل العوائد لهم.


وبدوره قال الدكتور زياد أمير صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدلية العين، إن الشراكة مع "إي أي أتش" ستفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطوير، وتُمكننا من دون شك من تقديم خدمات أكثر شمولية في قطاع الرعاية الصحية لعملائنا، وتحقيق دور أكبر وأكثر فعالية في المشهد الصحي في دولة الإمارات.
ويُجسد هذا الاستثمار الاستراتيجي لـ إي أي أتش في مجموعة صيدلية العين التزامها باختيار الفرص التي تتماشى مع رؤيتها في المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع، وتوسيع محفظة استثماراتها لتشمل العديد من القطاعات الحيوية، والتي تُساهم من خلال عملها في دفع الاقتصاد في الدولة، وخلق فرص عمل جديدة.

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