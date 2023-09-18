أبوظبي تشارك في مؤتمر سوق الأسهم الدولية بباريس

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك نخبة من الكيانات الرائدة في أبوظبي في تمثيل العاصمة الإمارتية من خلال حضور وفد رفيع المستوى فعاليات مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023".

وينعقد هذا المؤتمر الرائد على مستوى قطاع رأس المال الخاص، في العاصمة الفرنسية باريس من 18 إلى 20 سبتمبر 2023.

وضمّ الوفد الموحد لأبوظبي ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وصندوق أبوظبي للاكتتاب، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك أبوظبي الأول.

وتؤكد المشاركة الواسعة لوفد أبوظبي على الالتزام بتعزيز التعاون والابتكار في مجال استثمارات رأس المال الخاص. وبالنيابة عن سوق أبوظبي العالمي يترأس المدير المسؤول عن ملتقى أسبوع أبوظبي المالي في سوق أبوظبي العالمي جلسة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس هذا العام.وقال حارب المهيري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للمقيمين: "أبوظبي هي إحدى أهمّ الوجهات المفضلة للمستثمرين والمقيمين، ونحن ملتزمون بالاستمرار في استقطاب المستثمرين العالميين الرئيسيين في القطاع المالي إلى عاصمة رأس المال. وسيتيح هذا المؤتمر فرصة قوية موثوقة لتقديم المنظومة العالمية لأبوظبي وإطار عملها المتميز لجذب أفضل المواهب العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال وتحفيزهم على إطلاق أعمالهم من أبوظبي، باعتبارها وجهة مفضلة للعمل والعيش والازدهار مع عائلاتهم في المستقبل".

وقال بدر العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "ساهمت التحولات غير المسبوقة التي شهدتها أبوظبي على مدى نصف قرن في ترسيخ مكانتها كأحدى أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوعا واستدامة في المنطقة. ولا تزال الإمارة وجهة مفضلة للاعبين العالميين المبتكرين نظرا لبيئتها الاستثمارية التقدمية، واللوائح التمكينية، والمرونة الاقتصادية، و المواهب، وسهولة العيش، والبنية التحتية المتطورة والاتصال".

وفي معرض تعليقه على المشاركة في هذا المؤتمر الدولي، قال أرفيندرامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: "يحرص سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع شركائه من كبرى المؤسسات في إمارة أبوظبي على المشاركة في مؤتمر "سوق الأسهم الدولية IPEM 2023" في باريس، وتسليط الضوء على المزايا الاستراتيجية التي تقدمها أبوظبي للمستثمرين العالميين والأطراف المشاركة في هذا القطاع. ويفتح هذا المؤتمر أفقًا فريدًا للتواصل مع القيادات الفكرية وصناع القرار حول العالم، واستكشاف مسار الأسواق الخاصة على الساحة المالية الدولية التي تشهد تطورات متلاحقة. كما نتطلّع إلى المساهمة بشكل فعّال في حوارات هذا المؤتمر التي ستصوغ المستقبل وتسعى نحو التفوق في الأداء، تأكيدًا على التزام سوق أبوظبي العالمي الراسخ بالابتكار والتميز التنظيمي وبتعزيز النمو المستدام".