«مالية عجمان» تناقش تعزيز كفاءة «سداد عجمان» و«المحفظة الرقمية»

عجمان (الاتحاد)

عقدت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل بعنوان "تحسين تجربة المتعامل" لاستكشاف سبُل تطوير منظومتها المبتكرة للدفع الذكي المتمثلة في منصة "سداد عجمان" و"المحفظة الرقمية".وألمحت دائرة المالية في عجمان إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن نطاق نهج التحسين المستمر الذي تتبنّاه الدائرة؛ لضمان تقديم خدمات مالية متميّزة ومُستدامة تدعم التحوُّل الرقمي والاقتصاد الأخضر في إمارة عجمان، وتسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وسعادة أفراد المجتمع المحلي.

وأوضحت الدائرة أنه خلال الورشة التي قدمها المدير الفني لمنصة سداد عجمان، المهندس أحمد نظمي، بمشاركة عدد من مستخدمي منصة "سداد عجمان"، استعرض فريق من المتخصّصين في الدائرة صفحة الدفع الخاصة بالمنصة وتطبيق محفظة عجمان للتعرّف إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن منصة الدفع الذكي وطرق الدفع المتاحة وآلية عمل المحفظة، وتصوّراتهم حول مستقبل هذه المنظومة وكيفية مواءمتها مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وفي هذا الخصوص، أشار مروان آل علي إلى أن منصة "سداد عجمان" هي من ضمن المنظومات المتطورة التي أطلقتها الدائرة لتوفير تجربة متميّزة تُسعد المتعامل لكونها تؤمّن له السهولة والسرعة والأمان في سداد رسوم الخدمات التي يريدها عبر منصة موحّدة بقنوات متعددة ومتطورة للدفع.

وأضاف: "نحرص على تكثيف جهودنا لتعزيز رحلة المتعامل في هذه المنظومة وتطويرها بشكل مستمر عبر التواصل المباشر مع المستفيدين من خدماتها واستطلاع مقترحاتهم حول كيفية إضفاء مزيد من التحسينات عليها، وذلك انطلاقاً من الأولوية القصوى التي نوليها لمتعاملينا، وحرصنا على إشراكهم في تطوير خدماتنا؛ لتزويدهم بتجربة سَلِسَة ومترابطة تسهم في تعزيز رضاهم وإسعادهم".

وأثنى على التفاعل المتميّز الذي شهدته الورشة من المشاركين، مشيراً إلى أن اللقاء أثمر عن الكثير من فرص التحسين التي اقترحها المتعاملون بناءً على تجاربهم في استخدام المنصة منذ إطلاقها.

من ناحية أخرى، أشاد المشاركون بالعديد من الميّزات التي تتّسم بها منصة سداد عجمان والمحفظة الرقمية، كان أبرزها: سهولة استخدام منصة سداد عجمان وتطبيق محفظة عجمان من خلال الهوية الرقمية (UAE PASS )، وعدم وجود رسوم عند الدفع عبر القنوات الرقمية، وإمكانية دفع المبالغ ذات القيمة العالية من خلال محفظة عجمان، واستلام إيصال الدفع عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتوافر طرق وقنوات دفع متنوعة تناسب شتّى فئات المجتمع.