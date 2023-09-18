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مذكرة تفاهم بين «فيرتيغلوب» و«موانئ أبوظبي»

«موانئ أبوظبي» تستحوذ على 70% من «الدولية لنقل البضائع» المصرية
18 سبتمبر 2023 13:59

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت فيرتيغلوب، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة موانئ أبوظبي، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد المتعلقة بتخزين وشحن اليوريا والأمونيا عبر الموانئ في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية.

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وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص الاستفادة من البنية التحتية الحديثة لمناولة وتخزين البضائع الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي، مع تركيز فيرتيغلوب على تعزيز قدرات تخزين وشحن اليوريا والأمونيا، وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواصلة أتمتة الأنشطة اللوجستية.
وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيغلوب: «يسرنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، الشركة الوطنية الرائدة والمحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف الفرص الجذابة التي تتيحها متطلبات إدارة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، مما يعزز قدرتنا على تخزين وشحن اليوريا والأمونيا من مصر ويدعم برنامجنا لتحسين هيكل التكلفة اللوجستية».
وأضاف: «يتيح الموقع الاستراتيجي لمرافق الإنتاج التابعة لنا الوصول المباشر إلى الموانئ ومراكز التوزيع الدولية، مما يمكننا من الوصول بسهولة إلى الأسواق النهائية الرئيسية والمناطق ذات الطلب المرتفع. وستمكننا مذكرة التفاهم من توسيع شراكتنا لتشمل مناطق جغرافية إضافية، وكذلك عمليات شحن وتخزين الأمونيا الخضراء، بما يتماشى مع التزامنا بتقديم منتجات أكثر استدامة للعالم».
وتسعى فيرتيغلوب للاستفادة من قدرات سلسلة التوريد ووسائل النقل المستدامة الخاصة بمجموعة موانئ أبوظبي في تحسين هيكل تكاليفها اللوجستية، والذي يمثل ركيزة أساسية في برنامج تحسين كفاءة التكاليف الذي تم طرحه مؤخراً بهدف تحقيق وفورات سنوية متكررة في التكاليف السنوية بقيمة 50 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024.
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، تؤكد مذكرة التفاهم التزام المجموعة بتوسيع نطاق التعاون على الصعيد العالمي وتطوير سلاسل التوريد عبر استخدام أنواع الوقود البديلة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات المجموعة للاستدامة. ونحن نتطلع إلى جني ثمار هذا التعاون للمساهمة في بناء مستقبل يشهد اهتماماً كبيراً بالبيئة والاستغلال المسؤول للموارد».
وأضاف: «بصفتنا شركتين وطنيتين رائدتين، تسعى 'مجموعة موانئ أبوظبي' و'فيرتيغلوب' إلى تحقيق إمكانات واعدة من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، حيث سنعمل في المجموعة على الاستفادة من محفظة أعمالنا المتكاملة وخبراتنا الواسعة في إنشاء البنى التحتية وسلاسل التوريد اللازمة لدعم قدرات 'فيرتيغلوب' في مجال شحن وتخزين اليوريا والأمونيا.»
وبالإضافة إلى ذلك، ستستكشف فيرتيغلوب ومجموعة موانئ أبوظبي فرص التعاون المحتمل في مناطق جغرافية أخرى، وكذلك تطوير حلول سلسلة التوريد للأمونيا الخضراء، الناقلة للهيدروجين، من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي لعمليات فيرتيغلوب الحالية بالقرب من الممرات الملاحية الرئيسية.

موانئ أبوظبي
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