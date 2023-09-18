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1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال أغسطس

عجمان تشهد تطورا سريعاً في البناء (من المصدر)
18 سبتمبر 2023 13:21

عجمان (وام)

كشف المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن التصرفات العقارية حققت خلال شهر أغسطس الماضي نمواً كبيراً بنسبة 61.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، موضحاً أن القيمة الإجمالية للتصرفات تجاوزت 1.5 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 665 مليون درهم.

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وقال المهيري إن منطقة «الحليو 2» شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 40 مليون درهم، لافتاً إلى أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري والأرقام الاستثنائية المسجلة تؤكد مدى جاذبية الاستثمارات العقارية في عجمان، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على العقارات بمختلف فئاتها وملاءمة الأسعار لاحتياجات المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية متكاملة وأسلوب حياة عصري ومريح.
وأضاف أن الدائرة سجلت 199 عملية رهن خلال الشهر الماضي، بلغت قيمتها الإجمالية 741 مليون درهم، مشيراً إلى تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 98.5 مليون درهم في منطقة «العامرة».
وعن قائمة الأحياء الأكثر تداولاً خلال أغسطس الماضي، قال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقار إن حي «الياسمين» جاء على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من «الزاهية» و«الحليو 2»، فيما تصدر مشروع «مدينة الإمارات» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي «عجمان ون» و«أبراج المدينة».

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