«نخيل» تطرح للبيع أول مجموعة من فلل مشروع «نخلة جبل علي»

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «نخيل»، أول مشاريعها في «نخلة جبل علي» للبيع.ويأتي ذلك في أعقاب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، المخطط الجديد لمشروع «نخلة جبل علي» في يونيو الماضي.

ويشمل الإطلاق المرتقب أربع سعف، منها فلل «كورال» وفلل «بيتش»، والتي يتوفر كل منها بثمانية أنماط مختلفة.

ومن المتوقع أن تمهّد هذه الفلل لترسيخ مستقبل «نخلة جبل علي» كوجهة سكنية عصرية مفضلة.وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة «نخيل: بصفتها شركة رائدة في توفير أنماط الحياة العصرية على الواجهة البحرية، تجسّد 'نخيل' رحلة النمو المذهلة لدبي وإنجازاتها الاستثنائية في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبي أعلى المعايير العالمية، ويأتي طرح مشروع 'نخلة جبل علي ' في السوق بالوقت المناسب، حيث تلعب الجزيرة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل المدينة، وإرساء معيار عالمي لأنماط العيش على الواجهة البحرية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لنمط الحياة العصري.

وعملت العديد من شركات الهندسة المعمارية الدولية والإقليمية الرائدة على تصميم فلل تكرّس التواصل بين أنماط الحياة الداخلية والخارجية التي سيستمتع بها سكان «نخلة جبل علي»، حيث تمتاز الفلل بواجهات زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف متيحةً لقاطنيها الاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة على الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى طيف رائع من الألوان الحيادية مع استخدام تشطيبات فاخرة لخلق أجواء هادئة في الأحياء الحصرية للسعف.

وتدمج السعف الأربع اعتبارات الصحة البدنية والعافية ضمن أنماط الحياة اليومية، حيث تساعد سكان الفلل على تبني أسلوب حياة نشط من خلال شوارعها الواسعة للمشاة، والتي تتيح للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية الوصول إلى الشاطئ عبر الحدائق، ويركز تصميم السعف على المساحات الخضراء الواسعة، بالإضافة إلى إنشاء ممرات مشجّرة تتخللها تظليل واسع من الأشجار.

وتمتد «نخلة جبل علي» على مساحة 13.4 كيلومتر مربع، وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي، ويقع المشروع على بعد دقائق قليلة من مركز المدينة النابض، مع ارتباط ممتاز مع وجهات دبي الأخرى أو إلى أبوظبي عبر شارع الشيخ زايد، وستكون «نخلة جبل علي» الوجهة الأبرز في المنطقة الجنوبية سريعة التطور لدبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، مما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.

ويتمحور مشروع «نخلة جبل علي» حول الناس بالدرجة الأولى، حيث تم تصميم جميع جوانبه لتوفير جودة حياة عالية ومستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. وستوفر الجزيرة حياة مجتمعية محسنة مع مساحات خضراء واسعة ومجموعة متنوعة من خيارات التنقل، وتم استخدام تقنيات المدن الذكية لتبسيط إدارة وسائل النقل، وستحتضن جزيرة «نخلة جبل علي» أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى باقة من منافذ التجزئة والمطاعم.