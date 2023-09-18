ارتفاع أسعار النفط

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.98 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 90.92 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر.



ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.