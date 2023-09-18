الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط
18 سبتمبر 2023 07:43

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.98 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 90.92 دولار للبرميل.

أخبار ذات صلة
أسعار النفط ترتفع بدعم من شح المعروض
النفط يصعد لأعلى مستوى في 10 أشهر

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر.

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.
وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى ضعف الدولار مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية مثل النفط أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
مباشر.. تغطية خاصة
الإمارات
مباشر.. تغطية خاصة
اليوم 11:20
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
الإمارات
عبدالله بن زايد ورئيس وزراء فيجي يبحثان في نيويورك العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تغير المناخ
اليوم 10:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد وكليفرلي يبحثان في نيويورك الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة
اليوم 09:54
سبائك من الذهب
الاقتصادي
تراجع أسعار الذهب
اليوم 09:33
عبدالله بن زايد
الإمارات
عبدالله بن زايد يبحث مع عدد من وزراء الخارجية في نيويورك العلاقات الثنائية وملف المناخ
اليوم 09:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©