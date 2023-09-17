33.7 مليار درهم إنفاق سياحة الأعمال في الإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد دولة الإمارات زخماً ملحوظاً في تنظيم الفعاليات والمعارض والأعمال، ما يساهم في نمو حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في الدولة بنسبة 6.5% بنهاية العام الجاري، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم مقارنة مع 31.6 مليار درهم العام الماضي، بحسب تقديرات بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وكشفت البيانات الصادرة عن مجلس السفر والسياحة العالمي، عن أن حصة الإمارات ناهزت الـ 25% من إجمالي حجم إنفاق سياح الأعمال في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، ما يؤكد مكانة الدولة إقليمياً وجهة لسياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، حيث بلغ إجمالي إنفاق سياح الأعمال في الشرق الأوسط 133 مليار درهم العام الماضي.

وتوقع المجلس ارتفاع حجم إنقاق سياح الأعمال بمعدل 5% سنوياً ليصل إلى 54.9 مليار درهم بحلول عام 2033.

وحول أداء مراكز المؤتمرات والفعاليات في الدولة، شهد مركزا «أبوظبي الوطني للمعارض» و«العين للمؤتمرات»، التابعَان لمجموعة أدنيك، استضافة أعداد قياسية من الفعاليات الكبرى حتى نهاية عام 2023، إذ يتجاوز إجمالي عدد الفعاليات التي ستُعقَد فيهما خلال الأشهر الأربعة المقبلة نسبة 30% مقارنة بمرحلة ما قبل «الجائحة»، وستسهم في استقطاب العارضين والزوّار والخبراء من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة أبوظبي، لترتفع نسبة مشاركتهم 40% مقارنة بالفترة التي سبقت «الجائحة».

وخلال العام الماضي، حققت مراكز المعارض التابعة للمجموعة في كل من أبوظبي والعين عوائد مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد إمارة أبوظبي بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.56 مليار درهم بنهاية عام 2022، وبزيادة قدرها 48% عن عام 2021، وتأتي هذه النتائج المميزة بعد زيادة عدد زوار الفعاليات التي نظمها واستضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض بنسبة وصلت 155% مقارنة بعام 2021، وزاد عدد الفعاليات التي استضافها مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات العام الماضي بحوالي 37% إلى 238 فعالية مقارنة بـ 174 فعالية في عام 2021.

الوجهة الأولى

تصدَّرت أبوظبي تصنيف «الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» لعام 2022، بصفتها الوجهة الأولى لمؤتمرات الرابطة في منطقة الشرق الأوسط.

ويُسلِّط هذا التصنيفُ المرموقُ الضوءَ على أبوظبي، مرسِّخاً مكانتها الرائدة على خريطة عواصم سياحة الأعمال، ويعكس جهودها في استقطاب أبرز فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض إلى الإمارة.

وسجل مركز دبي التجاري العالمي، الوجهة المركزية للتجارة والأعمال في المنطقة، أداءً قوياً في مختلف أعماله العام الماضي، حيث استضاف المركز، الذي يعد موطناً لمجموعة كبيرة من الفعّاليات التجارية البارزة، 1.98 مليون مشارك وزائر، مسجلاً نمواً كبيراً في أعداد الزوّار بلغ 29%، وجاء هذا النمو مدفوعاً بالزخم في عدد فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والفعاليات التجارية والاستهلاكية، والتي بلغ عددها 244 فعالية، من بينها 97 معرضاً ومؤتمراً استقطبت 1.18 مليون مشارك منهم 38% من خارج الدولة، مما يعكس المكانة البارزة لإمارة دبي كوجهة مفضلة للأعمال والسياحة. ويعزز جذب الإمارات للاستثمارات من سياحة الأعمال، فالدولة جذبت 23 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2021، وهو أعلى رقم تسجله الدولة في عام واحد على الإطلاق، بحسب التقرير الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».