اتفاقية تعاون بين «الإمارات لرائدات الأعمال» و«بداية» للتدريب

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت جمعية الإمارات لرائدات الأعمال اتفاقية تعاون مع مركز بداية للتدريب والتطوير، وذلك لتنفيذ دورات مشتركة لصالح رائدات وسيدات الأعمال في دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية كل من الدكتورة شفيقة العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرائدات الأعمال وفائدة عبدالعزيز الكثيري الرئيس التنفيذي لمركز بداية للتدريب والتطوير.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الطرفين في كافة مجالات التنمية والتدريب وترسيخ مفاهيم وأهمية التدريب لدى كافة العاملين في كافة القطاعات المهنية، إلى جانب نشر ثقافة التدريب في المجتمع وإبراز أهميته بين الطرفين وتوفير فرص التدريب والتأهيل لهما.

وتسعى هذه الاتفاقية إلى تنمية روح التعاون المشترك بتقديم خبرات مستحدثة تثري الساحة العملية بجهود مبتكرة ومبدعة.

وتتضمن تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال المحاضرات والدورات والاستشارات وكافة مجالات التدريب المتاحة، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي والدعم البشري المتاح لدى كل طرف بما يعزز نجاح الطرف الثاني.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة شفيقة العامري: «إننا سعداء بالتعاون مع مركز بداية للتدريب والتطوير، حيث سيجري العمل على دعم ونشر ثقافة التدريب بكافة مجالاته، بما يؤدي إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة العمل التعاوني وتبادل الخبرات والمساهمة في دعم مسيرة التدريب والتنمية المستدامة».

وأضافت العامري: «نسعى لتطوير آفاق التعاون مع مركز بداية بما يخدم رائدات وسيدات الأعمال، ويعمل على تنمية قدراتهن في قطاع الاعمال والاستثمار، وتمكينهن من النجاح في مشاريعهن».

ومن جهتها، قالت فائدة الكثيري: «نسعى عبر هذه الاتفاقية لتنفيذ دورات مشتركة بالتعاون مع جمعية الإمارات لرائدات الأعمال بما يعود بالفائدة على المتدربات، حيث نسعى لتوفير دورات تدريبية متخصصة في العديد من المجالات التي من شأنها أن تسهم في تطوير قدراتهن وإمكانياتهن في مجال الأعمال».