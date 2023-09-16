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الاقتصادي

«اليونيدو»: إنشاء مجمعات صناعية بيئية أكثر استدامة

«اليونيدو»: إنشاء مجمعات صناعية بيئية أكثر استدامة
17 سبتمبر 2023 01:20

فيينا (وام)

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شرعت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، في العمل على إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية البيئية «GEIPP»، لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية على إنشاء مجمعات صناعية أكثر تنافسية واستدامة، تساهم في تحقيق التنمية الشاملة باعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري وتطوير استراتيجيات تكافح تغير المناخ.
وأوضحت المنظمة الأممية ومقرها العاصمة النمساوية فيينا، في بيان، أن المرحلة الثانية من البرنامج «GEIPP II» تمتد لـ 5 سنوات؛ بهدف تنفيذ البرنامج بشكل شامل وتسهيل استفادة المجمعات الصناعية بالعديد من البلدان النامية، وإظهار جدوى وفوائد مناهج المجمعات الصناعية البيئية، لا سيما بالنسبة لزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للشركات.
وثمنت منظمة اليونيدو مساهمة سويسرا بمبلغ 17.7 مليون فرنك سويسري، لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، الذي يركز على تعزيز التعاون الدولي وتطوير خطط ومعايير الاعتراف بالمجمعات الصناعية البيئية، وتوفير المساعدات الفنية.

الأمم المتحدة
اليونيدو
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
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