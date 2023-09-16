مطار أبوظبي الدولي يُجري تجارب تشغيلية لـ«مبنى المسافرين A»

أبوظبي (الاتحاد)

تجري مطارات أبوظبي أكبر تجربة حية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)، بمشاركة أكثر من 6000 متطوِّع من مجتمع أبوظبي في إطار استعداداتها المتسارعة لافتتاحه في شهر نوفمبر 2023.

وتؤدي تجارب الاستعداد دوراً حاسماً في عمليات المحاكاة المصمَّمة خصيصاً لاختبار مدى تحمُّل التجهيزات والمعدات، وتقييم أداء الموظفين، وفحص فاعلية الإجراءات في مناطق التشغيل الرئيسية داخل المبنى. وإضافة إلى موظفي مطارات أبوظبي، اشتملت قائمة المتطوِّعين على الطلاب والعائلات والجهات المعنيَّة في قطاع الطيران في الإمارة.

وشملت الأنظمة والعمليات التي خضعت للاختبار تسجيلَ الوصول وتسلُّم الأمتعة، والتدقيق الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإجراءات الهجرة والجمارك. وفي عمليات الهجرة والجوازات، شارك المتطوعون في اختبار سرعة ودقة إنجاز وثائق السفر وعمليات التفتيش الجمركي.

وفي العمليات المتعلِّقة بإجراءات الصعود إلى الطائرة والمغادرة، شملت الاختبارات التي شارك فيها المتطوعون المسحَ الضوئيَّ لبطاقات الصعود إلى الطائرات، وتقييم مدى جاهزية الإجراءات للتعامل مع التغييرات المتعلِّقة ببيانات الرحلات.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: «يعدُّ التزامنا بالتميُّز الدافع الرئيسي وراء مساعينا الرامية إلى الاستعداد لافتتاح مبنى المسافرين (A)، إذ نركِّز من خلال هذه الاختبارات على إجراء تقييمات واسعة النطاق لضمان تنفيذ العمليات وسرعتها وكفاءتها. وبهذه المناسبة، يطيب لي أن أتقدَّم بالشكر لجميع المتطوعين الذين شاركوا في هذه التجارب، لمساعدتنا على ضمان أفضل الخدمات بمستوى عالمي عند افتتاح المبنى في شهر نوفمبر».

يشار إلى أنَّ مبنى المسافرين (A) البالغة مساحته 742 ألف متر مربع، يعدُّ أحد أكبر مباني المطارات في العالم. وسيعمل على زيادة القدرات الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي في خدمة الركاب وشحن البضائع، ما يسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للإمارة. ويتمتَّع المبنى بالقدرة على استيعاب ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، والتعامل مع 11 ألف مسافر في الساعة، ما يدعم النمو السريع لقطاع السياحة في إمارة أبوظبي ويرسِّخ مكانتها وجهةً عالميَّةً ومركزاً رائداً لقطاع الطيران.

وستواصل مطارات أبوظبي إجراء المزيد من الاختبارات على نطاق واسع لمرافق مبنى المسافرين (A) خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، بمشاركة العديد من المتطوعين، وبإمكان المهتمين بالمشاركة في الاختبارات، تسجيل اهتمامهم عبر الرابط التالي: www.volunteers.ae/list.aspx.

وتحظى هذه الاختبارات بأهمية كبرى لتقديم أفضل تجربة للركاب عندما يفتح المبنى الجديد أبوابه لاستقبال المسافرين في شهر نوفمبر 2023.