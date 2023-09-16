الأحد 17 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«كهرباء دبي» تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي

«كهرباء دبي» تعتمد أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التحول الرقمي
16 سبتمبر 2023 14:12

دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اعتمادها منصة «مايكروسوفت باور بلاتفورم» والمساعد الذكي «كوبايلوت» من شركة مايكروسوفت العالمية، والذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التحول الرقمي في الهيئة، حيث يتيح المساعد الذكي «كوبايلوت» لمطوري البرامج في الهيئة تطوير برامج وتطبيقات ذكية تدعم عمليات الهيئة بشكل أكثر فعالية وسلاسة بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انطلاقاً من رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، نعمل على تطوير قنوات الهيئة الرقمية بالاعتماد على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويأتي اعتماد منصة (مايكروسوفت باور بلاتفورم) والمساعد الذكي (كوبايلوت) ضمن جهودنا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتنا وعملياتنا والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للهيئة وتعزيز عجلة التحول الرقمي بهدف تعزيز سعادة جميع المعنيين وتوفير خدمات رقمية متقدمة ذات قيمة مضافة».
يشار إلى أن المساعد الذكي «كوبايلوت» يسهم في دعم المطورين والمبرمجين خلال عملية كتابة الشفرات وتطوير التطبيقات، كما يعمل على فهم سياق الشفرات التي يتم كتابتها وتقديم اقتراحات وتوجيهات للمبرمجين خلال عملية البرمجة، إضافة إلى تقديم نصائح حول كيفية تنسيقها، وتصحيح الأخطاء لتسريع عملية التطوير.

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي» شريكاً استراتيجياً لمنتدى الإعلام العربي
«كهرباء دبي» تنظم ثلاث فعاليات عالمية خلال نوفمبر
كهرباء دبي
آخر الأخبار
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
الاقتصادي
إطلاق بليـنكْس (blinx) الـ "ميديا هَب" الشبابي الرقمي الجديد في المنطقة
15 سبتمبر 2023
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
الرياضي
تين هاج: «إحباط» وليس «أزمة»!
اليوم 11:08
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
الرياضي
مطالب بمشاركة ميسي ودي ماريا في «أولمبياد باريس»
اليوم 11:05
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
الإمارات
مطارات أبوظبي تعمل على تسريع التجارب الرئيسية لاختبار جاهزية مبنى المسافرين (A)
اليوم 11:05
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
الرياضي
بطل «الكالشيو» في «انعدام وزن»!
اليوم 11:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©