الأسهم الأميركية تتراجع قبل أيام من قرار «الفائدة»

شريف عادل (واشنطن)

سجلت الأسهم الأميركية تراجعاً أسبوعياً ثانياً، بعد صدور بيانات أكدت استمرار عناد التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم، الأمر الذي أعاد للأسواق احتمالية تمسك بنك الاحتياط الفيدرالي بسياساته المتشددة لفترات أطول مما توقعت الأسواق.

ورغم وجود ما يشبه الإجماع على توقع تثبيت الفائدة في اجتماع البنك يوم الأربعاء المقبل، يميل المستثمرون لتوقع رفع الفائدة ربع بالمائة في اجتماع نوفمبر، وهو ما زاد من الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا، لتقود تراجعات الأسبوع، وتحديداً في آخر أيامه.

وبنهاية تعاملات يوم الجمعة، كان مؤشر داو جونز الصناعي متراجعاً بما يقرب من ثلاثمائة نقطة، وبنسبة تراجع 0.80%، وكان مؤشر إس أند بي 500 خاسراً 1.20% من قيمته عند بداية التعاملات، بينما كانت الخسارة في مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتوقعات سعر الفائدة، 1.60%.

وعلى عكس العديد من القراءات الإيجابية التي تم تسجيلها خلال الأشهر الأخيرة، عاود مؤشر أسعار المنتجين بأميركا، أحد أهم مقاييس التضخم هناك، تجاوزه للتوقعات في شهر أغسطس، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 0.7%، مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات الاقتصاديين قبلها عند 0.4%.

وقبلها بيوم، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% مقارنة بالعام الماضي، بعد أن تسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في ارتفاع الأسعار بصورة فاقت تقديرات الاقتصاديين. وبعد استبعاد أسعار الطاقة والغذاء، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق، و4.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ومثلت ارتفاعات مؤشرات الأسعار المختلفة، بصورة تتجاوز التوقعات، مزيداً من المبررات للبنك الفيدرالي للإبقاء على سياساته المتشددة، خوفاً من عودة التضخم للارتفاع، وهو ما انعكس على أسعار الأسهم في السوق الأميركية، لتواصل تراجعها الأسبوعي، رغم بداية شهر سبتمبر القوية.

وفي أكثر من مناسبة، أكد جيروم باول، رئيس البنك، عزمه ورفاقه في البنك الفيدرالي على التمسك بأسعار الفائدة المقيدة، لحين التأكد من انتهاء أكبر موجة تضخمية تشهدها البلاد في أكثر من أربعة عقود.

وقادت أسهم شركات التكنولوجيا تراجعاً يوم الجمعة، مع تزايد احتمالات بقاء الفائدة المرتفعة لفترات تتجاوز توقعات السوق، وتراجع مؤشر إس أند بي لشركات التكنولوجيا بنسبة تقترب من 2%، إذ تراجعت أسهم شركة Adobe بنسبة 4%، على الرغم من إعلان الشركة مساء الخميس عن تجاوزها لتوقعات الأرباح خلال الربع الثاني من العام.

وعلى الرغم من بدء الإضراب الذي نظمه اتحاد العمال في شركات صناعة السيارات يوم الجمعة، إلا أن أسهم شركتي «جنرال موتورز» و«ستيلانتس» ارتفعت، في حين بقيت أسهم «فورد» ثابتة تقريباً.

وبدأ الآلاف من أعضاء اتحاد عمال السيارات إضراباً بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق مع شركات صناعة السيارات مساء الخميس، بخصوص رفع أجورهم، وبعض المزايا الأخرى.