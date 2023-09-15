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إياتا: زيادة الطلب على الشحن الجوي خلال يوليو

إياتا: زيادة الطلب على الشحن الجوي خلال يوليو
16 سبتمبر 2023 01:30

جنيف (الاتحاد)

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن زيادة الطلب على الشحن الجوي عالمياً خلال شهر يوليو الماضي وذلك رغم التحديات المتمثلة في انخفاض أحجام التجارة العالمية. 
وذكرت «إياتا»، في بيان أمس، أن التجارة العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في يونيو، بنسبة 2.5% على أساس سنوي، مما يعكس تباطؤ الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إنه بالمقارنة مع يوليو 2022، كان الطلب على الشحن الجوي ثابتاً بشكل أساسي، ونعتبر هذه الأرقام تحسناً كبيراً، حيث يتواصل اتجاه تعزيز الطلب الذي بدأ في فبراير.
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 1.5% على أساس سنوي في أحجام الشحن في يوليو الماضي، وشهد الطلب على خطوط الشرق الأوسط وآسيا اتجاهاً تصاعدياً خلال الشهرين الماضيين، فيما زادت السعة بنسبة 17.1% مقارنة بشهر يوليو 2022. 

إياتا
الاتحاد الدولي للنقل الجوي
الشحن الجوي
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