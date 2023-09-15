الإمارات تترأس الاجتماع الـ31 لفريق العمل العربي للطيف الترددي

أبوظبي (الاتحاد)

ترأست دولة الإمارات ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الاجتماع الـ31 للفريق العربي الدائم للطيف الترددي الذي عقد في مملكة البحرين في الفترة ما بين 9 و13 سبتمبر 2023، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي سيُعقد في دولة الإمارات في الفترة ما بين 20 نوفمبر و15 ديسمبر من العام الحالي.

وافتتح المؤتمر بكلمة ألقاها المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، والرئيس المنتخب للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23 تحدث فيها حول الاستعدادات لعقد المؤتمر، وأهمية الوصول إلى تفاهمات مشتركة تتيح تحقيق نتائج مرضية للجميع خلال المؤتمر.

وقال: كانت المجموعة العربية دوماً مثالاً يجسد معاني التلاقي والحوار والسعي الحثيث للوصول إلى تفاهمات عملية، وهذا إن دل على شيء، فهو يدلّ على ما تتسم به المجموعة العربية من مسؤولية عالية، وجدية في الاهتمام بما يعزز اقتصاد المنطقة والعالم عبر الاستخدام العادل والفعال والمنسق للترددات الراديوية.

وأضاف الرمسي: يمثل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 23 محطة مهمة نمضي فيها معاً، بإصرار جماعي على النجاح، مستندين إلى حكمتنا وتصميمنا على الاستفادة المنظمة من الاتصالات الراديوية لتحقيق المستقبل الواعد لنا ولأجيالنا من بعدنا.

وكانت الهيئة قد شاركت في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية على مستوى المجموعات الإقليمية العالمية، من بينها مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في بريسبن - أستراليا، والمجموعة الأميركية في أتوا - كندا، والمجموعة الأفريقية في ياوندي - الكاميرون، والاجتماع الخاص بدول الكومونويلث في موسكو - روسيا.

وسيضم المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في دبي 4000 مندوب يمثلون السلطات الحكومية، وهيئات تنظيم الاتصالات التابعة لـ193 دولة، إلى جانب ممثلين عن قطاع الاتصالات الراديوية ومورديها الرئيسيين.