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الاقتصادي

«استثمر في الشارقة» يشارك في قمة «الحزام والطريق»

عبدالله بن طوق في صورة جماعية مع وفد الشارقة (من المصدر)
16 سبتمبر 2023 01:30

هونج كونج (الاتحاد)

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شارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) في «قمة الحزام والطريق» التي عقدت في هونج كونج يومي 13 و14 سبتمبر الجاري.
مثَّل المكتب في القمة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومروان صالح العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار في مكتب «استثمر في الشارقة»، وإيلي أرملي، مدير إدارة تطوير الأعمال في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وفاطمة الشامسي، منسق ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة». واستعرض وفد «استثمر في الشارقة» في جناح خاص في القمة، واقع المناخ الاستثماري التنموي في القطاعات الواعدة التي تشكل مستقبل اقتصاد الإمارة، مسلطاً الضوء على منجزات التنوع الاقتصادي، وما تنتجه من فرص مختلفة للمستثمرين.
كما عرّف المكتب زوار الجناح على القطاعات الحيوية التي تترجم رؤية الشارقة للاستثمار المستدام والشامل، مثل قطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا والزراعة والصناعة. وسعى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) من خلال حضوره في قمة هونج كونج إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار والتجارة في إمارة الشارقة التي تحتضن 1225 شركة صينية، منها 245 شركة في مناطقها الحرة، كما يتجاوز حجم التصدير وإعادة التصدير بين الشارقة والصين 47 مليون درهم، من ضمنها 15.1 مليون بين هونج كونج والشارقة.
ويهدف المكتب إلى تعزيز التعاون مع شركاء جدد من المناطق الواقعة على طول مبادرة الحزام والطريق وخارجها، إلى جانب جذب المستثمرين الأجانب الراغبين بالتوسع في أسواق جديدة في المنطقة.
انضم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) للوفد الرسمي لدولة الإمارات برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، الذي اجتمع مع جون كيه سي لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بجمهورية الصين الشعبية. كما انضم وفد (استثمر في الشارقة) للزيارات الرسمية التي نظمتها وزارة الاقتصاد، كما اجتمع الوفد مع لي تشين وؤ، الأمين العام لجمعية شركات قوانجدونج للتعاون الاقتصادي الخارجي.

الإمارات
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الشارقة
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مبادرة الحزام والطريق
عبدالله بن طوق
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