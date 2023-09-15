900 مليون دولار التجارة بين الإمارات ومقاطعة هاينان الصينية خلال 2022

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تواصل ازدهارها مدعومة من إرادة مشتركة لدى قيادتي الدولتين الصديقتين للارتقاء بها إلى مستويات جديدة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين ومجتمعي الأعمال فيهما.

وأشاد الزيودي بالعلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين مقاطعة هاينان ودولة الإمارات والتي أسفرت عن زيادة التجارة البينية غير النفطية بأكثر من الضعف في عام 2022 لتصل إلى 900 مليون دولار، فيما تجاوزت صادرات الإمارات إلى هاينان 653 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يمثل نموا بنسبة 98.2%، وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات الإماراتية بنسبة 110.6% لتصل إلى 258 مليون دولار.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه في المؤتمر الترويجي لمقاطعة هاينان الصينية الذي عقد في دبي أكس، ونظمه كل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ودائرة التجارة في مقاطعة هاينان ومكتب مقاطعة هاينان للتنمية الاقتصادية الدولية، بحضور مستثمرين ورجال أعمال ووكالات الترويج التجاري وجمعيات الأعمال من الجانبين، بهدف تسليط الضوء على فرص الشراكات المحتملة، وعرض الفرص التجارية والاستثمارية والمشاريع المشتركة الواعدة في القطاعات ذات الأولوية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات حريصة خلال المرحلة المقبلة على توسيع مظلة الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وتنويعها، إضافة إلى تحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة خصوصاً في قطاعات اقتصاد المستقبل والتي تخدم مجتمعي الأعمال والأجندة التنموية لكلا البلدين، وتدعم تحولهما نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.

ودعا معالي ثاني الزيودي المستثمرين من الصين عموماً ومقاطعة هاينان خصوصاً للاستفادة من منظومة الأعمال الحيوية في دولة الإمارات، بما في ذلك توفير الملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإجراءات والتشريعات المحفزة للأعمال وعمليات الإعداد السريعة، وسلط معاليه الضوء على خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يعزز مكانة الإمارات بوابةً رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم.

وأشار معاليه إلى أن تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين تتميز بالتنوع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات والشراكات التي جرى إبرامها بين مجتمعي الأعمال من الجانبين خلال المؤتمر سوف تسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، انطلاقاً من إيمان مشترك بأهمية التجارة القائمة على القواعد والتطوير المستمر للبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي باعتبارهما منصة مثالية لتحفيز نمو العلاقات التجارية وتأمين سلاسل التوريد الحيوية بين الشرق والغرب.

بدوره، قال ليو شياو مينغ: انضمت دولة الإمارات الشهر الماضي إلى مجموعة البريكس، وفي العام المقبل ستحتفل الإمارات والصين بالذكرى الأربعين لبدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية.

وشهد المؤتمر توقيع 4 اتفاقيات رئيسية بحضور كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسعادة ليو شياو مينغ، حاكم مقاطعة هاينان، وتستهدف هذه الاتفاقيات توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.