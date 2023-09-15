42.73 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي محققاً مكاسب سوقية بلغت 42.73 مليار درهم لتصل القيمة السوقية في ختام الأسبوع إلى 2.870 تريليون درهم، وفي المقابل خسرت القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة في سوق دبي المالي 1.7 مليار درهم لتبلغ 686.548 مليار درهم. وأسهمت تعاملات الأجانب والاستثمار المؤسسي في تحسن أداء الأسواق المالية حيث كانت محصلة تعاملات الأجانب في أسواق الأسهم المحلية على مدار الأسبوع الماضي (شراء) بقيمة 560.55 مليون درهم من صافي شراء في سوق دبي بمقدار 325.72 مليون درهم، وصافي شراء للأجانب في سوق العاصمة بمقدار234.83 مليون درهم. كما بلغ صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال الأسبوع 376.6 مليون درهم (شراء) من صافي شراء في سوق أبوظبي قدرة 194.7 مليون درهم، وصافي (شراء) قدره 181.9 مليون درهم في سوق دبي. ونشطت تعاملات الأسواق المالية بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي لتستقطب سيولة قدرها 14.77 مليار درهم متضمنة 11.64 مليار درهم في سوق أبوظبي و 3.13 مليار في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة تعاملات شراء الأجانب بشكل ملحوظ مقارنة بتعاملات البيع لتكون المحصلة صافي (شراء) 234.83 مليون درهم، وصافي (شراء) 43.32 مليون سهم بعد استحواذهم على 30.16% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 38.63% من أجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وكانت محصلة تعاملات (العرب) بيعاً بقيمة 422.29 ألف درهم، ومحصلة تعاملات (الخليجيين) بيع بقيمة 19.89 مليون درهم، وفي المقابل جاءت محصلة تعاملات (الأجانب غير العرب) شراء بقيمة 255.15 مليون درهم.

وأشارت الإحصائيات إلى زيادة استثمارات المستثمرين الإماراتيين حيث بلغت محصلة تداولاتهم خلال الأسبوع الماضي نحو 234.83 مليون درهم صافي بيع، وبلغت محصلة تعاملاتهم (بيعاً) لنحو 43.32 مليون سهم. واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسبة 69.84% من قيمة التداولات خلال الأسبوع وتداولوا 61.37% من الأسهم. وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق أبوظبي، فإن قيمة تعاملات (شراء) المستثمرين المؤسساتيين بلغت 4.632 مليار درهم بعد شراء 765.34 مليون سهم، مقارنة بنحو 4.438 مليار درهم قيمة تعاملات بيع 738.53 مليون سهم لتكون محصلة تعاملات المؤسسات صافي (شراء) بقيمة 194.772 مليون درهم و صافي شراء 26.8 مليون سهم.

وقام المستثمرون الأفراد بشراء 417.43 مليون سهم بقيمة تتجاوز 1.187 مليار درهم وباعوا 444.24 مليون سهم بقيمة 1.382 مليار درهم لتكون المحصلة صافي (بيع) بقيمة 26.8 مليون درهم. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع جيد نسبته 1.96% رابحاً 189.94 نقطة، عند مستوى 9880.46 نقطة، مقارنة مع 9690.52 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وتظهر بيانات السوق أن حركة المؤشر العام تذبذبت خلال الأسبوع حيث سجل أعلى مستوى للمؤشر 9880.4 نقطة ونحو 9688 نقطة في حده الأدنى.

وكانت نتيجة التداولات ارتفاع أسعار 39 شركة مقابل تراجع أسعار 31 شركة، فيما أغلقت 34 شركة مستقرة دون تغيير مقارنة مع أسعار أغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 153386 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.365 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 11.64 مليارات درهم. وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة بنحو 42.731 مليار درهم لتبلغ في نهاية الأسبوع 2.870 تريليون درهم مقارنة مع القيمة السوقية بنهاية الأسبوع السابق البالغة 2.827 تريليون درهم.



سوق دبي

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.447 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 77% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 2.121 مليار درهم لتشكل ما نسبته 66.79% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 325.72 مليون درهم، كمحصلة (شراء ). وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم بقيمة 729 مليون درهم وباعوا أسهماً بقيمة 1.054 مليار درهم لتكون محصلة تعاملاتهم (بيع)بقيمة 325.724 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.653 مليار درهم تشكل ما نسبته 83.55% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين حوالي 2.471 مليار درهم لتشكل ما نسبته 77.82% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 181.9 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على انخفض بنحو 24 نقطة عند مستوى 4043.4 نقطة يوم أمس مقارنة مع 4067.45 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق بمقدار 1.7 مليار درهم لتستقر عند مستوى 686.548 مليار درهم مقارنة بنحو 688.250 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.137 مليار درهم بعد تداول 640.361 مليون سهم خلال 36869 صفقة.