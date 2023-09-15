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12.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

12.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع
16 سبتمبر 2023 01:30

دبي (الاتحاد)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 12.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2329 مبايعة بقيمة 8.19 مليار درهم منها 549 مبايعة للأراضي بقيمة 4.25 مليار درهم و1780 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.94 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 622.91 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تليها مبايعة بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 150 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 123 مبايعة بقيمة 527.18 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 542.17 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 111 مبايعة بقيمة 161.9 مليون درهم.

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