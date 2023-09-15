«مالية عجمان» تعرّف الشركات الصغيرة على منصة «توريد»

عجمان (الاتحاد)

نظّمت دائرة المالية في عجمان ورشة عمل توعوية بعنوان «كيف تكون مورّداً معتمداً في حكومة عجمان»، لتعريف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على آلية ومزايا التسجيل في منصة «توريد» المخصَّصة لمورّدي حكومة عجمان، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة «أنامل من ذهب»، إحدى المبادرات المجتمعية التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي لدعم الأسر المنتجة بالتعاون مع مجلس سيدات أعمال عجمان وجمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن الورشة تندرج في إطار حرص الدائرة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة انطلاقاً من إدراكها لأهمية الدور الذي تلعبه تلك المشاريع بوصفها تشكّل جزءاً جوهرياً في الاقتصاد على مستوى الدولة.