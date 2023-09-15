مطارات الإمارات تستقبل 87 مليون مسافر خلال 8 أشهر



رشا طبيلة (أبوظبي)



استقبلت مطارات الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 86.9 مليون مسافر مقارنة مع 62.3 بنمو 39.5%، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن شهر أغسطس سجل أعلى حركة جوية منذ بداية العام الجاري بنحو 81210 حركات في أغسطس مقارنة مع 79932 حركة في يوليو الماضي، بينما ارتفعت الحركة الجوية في أغسطس الماضي بنسبة 17% مقارنة مع ما تم تسجيله أغسطس العام الماضي والبالغ 69355 حركة.

وبحسب بيانات مطارات أبوظبي، شهد مطار أبوظبي الدولي ارتفاعاً في حركة المسافرين بواقع 67%، بعبور أكثر من 10.2 مليون مسافر خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مقارنة بـ6.1 مليون مسافر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالرحلات، فقد استقبل مطار أبوظبي الدولي نحو 67835 رحلة خلال النصف الأول من العام الحالي، محققاً زيادة ملحوظة بواقع 36% مقارنة بـ49919 رحلة خلال النصف الأول من عام 2022.

وارتفعت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 41.6 مليون مسافر، مقارنة مع 27.9 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2022، وبزيادة قدرها 49.1%، وفقاً لبيانات مطارات دبي التي أظهرت نجاح المطار في تجاوز مستويات ذروة ما قبل الجائحة خلال الفترة ذاتها من العام 2019 والتي بلغت 41.2 مليون مسافر.



ورفعت مطارات دبي توقعاتها لحركة المسافرين خلال العام الحالي من 83.6 مليون إلى 85 مليوناً، وإلى 88 مليون مسافر في العام المقبل، وذلك في ظل النمو القوي المتوقع في حركة السفر الدولية والعودة الكاملة لكافة الأسواق وزيادة السعة المقعدية لشركات الطيران.



ويسهم قطاع الطيران بصورة مباشرة وغير مباشرة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويخدم قطاع الطيران الإماراتي أسطولاً يزيد على 500 طائرة للناقلات الوطنية في وقت بلغ فيه عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية عام 2022 نحو 536 وجهة.

وكانت مطارات الدولة قد استقبلت نحو 128 مليون مسافر عام 2019، بينما تراجع عدد المسافرين بسبب جائحة كورونا، ليبلغ نحو 38.7 مليون مسافر عام 2020، قبل أن يعود ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 46 مليون مسافر في 2021، ثم يتضاعف إلى نحو 101 مليون مسافر عام 2022.