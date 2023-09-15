«روكفاير ريسورسز» تستحوذ على «الإمارات جولد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «الإمارات جولد دي ام سي سي»، المتخصصة في مجال تكرير المعادن الثمينة في دولة الإمارات اليوم أن شركة روكفاير ريسورسز بي إل سي، شركة التنقيب عن الذهب والمعادن الحيوية، ستنفذ اتفاقية شراء مشروطة للأسهم مع شركة بالوما بريشس دي ام سي سي للاستحواذ على امتيازها الكامل للتكرير وسك العملة.

ويشمل الاستحواذ جميع أعمال الإمارات جولد، بدءًا من تأمين المواد الخام وتكريرها وصياغتها، وصولاً إلى توزيع المنتجات وتواجدها في السوق.



وبالتزامن مع عملية الاستحواذ، تستعد الإمارات جولد لإجراء تغييرات إدارية واستراتيجية شاملة مع التركيز الكامل للاستفادة من التكنولوجيات الرائدة في عمليات الصكوك، وتكرير الفضة كهربائياً، بالإضافة إلى تعزيز تواجدها في الأسواق العالمية وتنويع خطوط الإنتاج، والالتزام بأعلى معايير الامتثال في الصناعة.



وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تغييرات إدارية رئيسية في الإمارات جولد، مع تركيز كبير على تعيين دانييل بروفينزال كمدير تنفيذي، والذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود، ومن المتوقع أن يسهم بشكل كبير في توجيه الشركة نحو تحقيق أهدافها الطموحة.

وقال دانييل بروفينزال، المدير التنفيذي للامارات جولد: نهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات جولد لتصبح رمزًا للثقة والنزاهة في صناعة المعادن الثمينة عالمياً وتمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في هذه الإستراتيجية في التكامل مع شركة مدرجة في بورصة لندن، مما يوفر درجة عالية من الحوكمة والموثوقية.

وأكد بروفينزال: نقدر بعمق موظفينا وعملائنا وشركائنا، ونتوقع مستقبلًا مشرقًا يستند إلى قيمنا الراسخة وممارسات التجارية المسؤولة التي نتبناها.