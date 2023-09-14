1.026 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تجاوز صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي (لدى البنوك والمصرف المركزي) حاجز التريليون درهم لأول مرة في تاريخه، ليبلغ 1.026 تريليون درهم (تعادل 279.4 مليار دولار) بنهاية يوليو 2023 بعد أن زاد بقيمة 165 مليار درهم منذ بداية العام الجاري مسجلاً نمواً بنسبة 19.1% مقارنة مع رصيده البالغ 861 مليار درهم بنهاية 2022، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

وجاء الارتفاع الإجمالي نتيجة زيادة صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 118.7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 24.9% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 595.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 476.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022. وتتجاوز الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي الحد الأدنى الإلزامي المطلوب وفقاً لقانون المصرف، بقيمة 158.1 مليار درهم بنهاية يوليو 2023.

ويعتبر الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي مؤشراً على ارتفاع كبير في فائض الحساب الكلي للدولة (ميزان المدفوعات)، ما يعكس تحسن تنافسية الاقتصاد الوطني في علاقاته التجارية والمالية مع الأسواق الخارجية، من حيث تحسن فائض ميزان التجارة الخارجية، وارتفاع في تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية ونمو في قطاع السياحة والنشاطات والأعمال الأخرى التي تدعم تدفق العملات الأجنبية للسوق المحلية.

كما جاء النمو في صافي الاحتياطيات الدولية أيضاً بدعم من النمو في صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنوك العاملة في الدولة، والتي زاد رصيدها بنحو 46.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، ليصل صافي الاحتياطيات الدولية لديها إلى 430.5 مليار درهم بنهاية يوليو 2023. وتظهر البيانات أن رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية ارتفع بقيمة 1.18 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023 لتبلغ 17.223 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 16.045 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

من جهة أخرى تظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الودائع المصرفية للشركات العاملة بالدولة زاد بنحو 81.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو 10.3%، ليبلع 871.6 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 790.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.

كما ارتفع رصيد ودائع الأفراد بنحو 63.3 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة، مسجلاً نمواً بنسبة 11.3% ليبلغ 622.8 مليار درهم بنهاية يوليو 2023 مقارنة مع 559.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.