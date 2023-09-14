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الاقتصادي

«مبادلة» تدشّن استراتيجية «كابيتال سولوشنز بزنس»

«مبادلة» تدشّن استراتيجية «كابيتال سولوشنز بزنس»
15 سبتمبر 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة مبادلة كابيتال، شركة إدارة الأصول المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، تدشين استراتيجية أعمال جديدة متمثلة في «مبادلة كابيتال سولوشنز»، كما أعلنت عن استثمار شركة «أبولو» العالمية في هذه الاستراتيجية الجديدة. 
وتوفر المنصة الجديدة حلولاً معدّة خصيصاً للمستثمرين، مع التركيز بشكل رئيسي على المؤسسات الاستثمارية ومكاتب إدارة الثروات الخاصة، حيث تعمل على الاستثمار عالمياً وعبر فئات الأصول، مما يتيح المجال للوصول لمجموعة متنوعة من فرص الاستثمار في السوق الخاصة.
وتتكوّن منصة «مبادلة كابيتال سولوشنز» من ثلاث استراتيجيات متكاملة، بهدف تمكين المستثمرين من الوصول لمجموعة من أبرز الصناديق الاستثمارية والفرص المباشرة، من خلال أدوات استثمارية معدّة خصيصاً لهذا الغرض.
وتتمثل الاستراتيجية الأولى ضمن منصة «مبادلة كابيتال سولوشنز» بمجال استثماري جديد ومتنوّع للغاية يركّز على فرص السوق الخاصة، واعتمدت استراتيجية الاستثمار هذه على محفظة متنوعة تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار من محفظة أعمال مبادلة كابيتال، تتميز بانخفاض تقلباتها وتمتعها بحماية من حالات الهبوط وعائد نقدي جذاب وفوري، علاوة على إمكانية ارتفاع قيمة الأصول بشكل كبير مع مرور الوقت. 
وتستفيد هذه الاستراتيجية من إمكانات مبادلة كابيتال وبنيتها التحتية الحالية وسجلها الحافل، لتوفر للمستثمرين فرصة الاستثمار إلى جانب شركة مبادلة للاستثمار.
وتم مؤخراً دمج شركة «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، وهي مشروع مشترك بين مبادلة كابيتال و«ألفا ويف» ضمن مبادلة كابيتال، لتتشكل بذلك الاستراتيجية الثالثة من استراتيجيات الأعمال الجديدة. 
وقال هاني برهوش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة كابيتال: يرتكز إطلاق هذه المنصة الاستثمارية الجديدة على سجلنا الحافل في تحقيق عوائد مالية جذابة وقليلة المخاطر للمستثمرين
من جانبه قال جيم زيلتر، الرئيس المشارك لشركة أبولو: «تعد شركة مبادلة، ومبادلة كابيتال، من أكثر الشركاء الاستثماريين تطوراً، ونحن سعداء بتعزيز وترسيخ علاقتنا طويلة الأمد مهم من خلال هذا التعاون.

مبادلة
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مبادلة كابيتال
شركة مبادلة كابيتال
الإمارات
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