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محمد الشرقي يستقبل مدير مكتب مواجهة غسل الأموال

محمد الشرقي خلال اللقاء (وام)
15 سبتمبر 2023 01:14

الفجيرة (وام)

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض عن المكتب التنفيذي والاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية، بالإضافة إلى استعراض مشروع الرخصة الموحدة الذي يسهم في تعزيز متطلبات الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي والجاذبية الاستثمارية لإمارة الفجيرة.
وأشاد سمو ولي عهد الفجير، بالجهود المبذولة من قبل المكتب التنفيذي في تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز من سمعة الدولة والتزامها في تحقيق المتطلبات الدولية في مواجهة الجرائم المالية. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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