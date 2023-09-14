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الاقتصادي

«الاتحادية للضرائب» تشارك بمؤتمر تعاون «الحزام والطريق»

جانب من المؤتمر (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:14

تبليسي (الاتحاد)

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أكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة «الحزام والطريق»، أهمية الإنجازات التي حققها المؤتمر خلال السنوات الأربع الماضية منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2019، مُشيراً إلى أن المؤتمر تمكن من القيام بدور فعال في زيادة التعاون في المجالات الضريبية، ورفع مستوى التنسيق بين الدول التي تغطيها مبادرة «الحزام والطريق».
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات في المؤتمر الرابع للتعاون بين الإدارات الضريبية لمُبادرة «الحزام والطريق» الذي عُقد في العاصمة الجورجية تبليسي حول «الارتقاء بواقع البيئة الضريبية»، واستمر على مدى ثلاثة أيام بُمشاركة دولية كبيرة.
وضم الوفد سارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي بالهيئة، وسائدة قدومي عثمان القائم بأعمال مدير إدارة السياسات الضريبية والعلاقات الدولية بالهيئة، وحضر المؤتمر أحمد إبراهيم النعيمي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية جورجيا.
وقال خالد البستاني إن مؤتمر التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة «الحزام والطريق» نجح في إرساء آليات مُتطورة وفعالة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الجهات الضريبية في الدول المُنضمة للمُبادرة، مما يُساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة والاستثمار بين هذه الدول.

خالد علي البستاني
الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
الحزام والطريق
مبادرة الحزام والطريق
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