الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«مصدر» شريك رئيسي في خريطة الطريق نحو «كوب 28»

زوار بجناح مصدر بدورة سابقة من أسبوع الاستدامة (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن مشاركتها كشريك رئيسي في الطريق نحو مؤتمر الأطراف (COP28)، وذلك تكريساً لمساهمتها الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، ودعم جهود الدولة في قيادة المؤتمر الذي تستضيفه هذا العام.
وكشريك رئيسي في خريطة الطريق إلى مؤتمر (COP28)، سوف يكون لشركة «مصدر» حضور بارز على مدار فترة المؤتمر الممتدة لـ12 يوماً، حيث سيكون لديها برنامج مكثف من الفعاليات والأنشطة والنقاشات والمنتديات. 
وسوف تستهدف فعاليات الشركة مجموعة واسعة من شرائح الجمهور، كما ستولي أهمية خاصة لدعم قادة الاستدامة من النساء والشباب الذين يتطلعون لبناء مسيرة مهنية في مجال الاستدامة.
وسوف يسلّط جناح «مصدر»، الواقع في مركز انتقال الطاقة ضمن المنطقة الخضراء في مؤتمر COP28، الضوء على مسيرة الشركة وإنجازاتها وطموحاتها، كما سيكون بإمكان زوار الجناح الاطلاع على دور «مصدر» البارز في دعم تحقيق التزامات ومستهدفات دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والتعرف على هدفها بأن تصبح أكبر شركة في مجال الطاقة المتجددة ورائدة في مجال الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم بحلول عام 2030، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المساهمين في تحقيق التحول في مجال الطاقة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر «مصدر» بلعب دور ريادي في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة والمساهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات البارزة في مجال الاستدامة والعمل المناخي، ونحن سعداء بالمشاركة كشريك رئيسي في خريطة الطريق إلى مؤتمر COP28، حيث سنغتنم هذه الفرصة لإبراز سجل الشركة الحافل ودورها في تعزيز نشر وتسويق حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة التي تسهم في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية».
وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» ستركز جهودها لضمان أن يحقق مؤتمر (COP28) النجاح المطلوب تحت قيادة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس المعين للمؤتمر. 
وتشمل قائمة مبادرات «مصدر» الاستراتيجية التي ستقيمها خلال مؤتمر (COP28)، انعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة المبادرة العالمية التي أطلقتها دولة الإمارات، وتستضيفها شركة «مصدر» بهدف تسريع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة.
وتضم فعاليات الأسبوع، خلال المؤتمر، منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» التي تدعم المرأة لتكون مساهماً فاعلاً في جهود التغيير المستدام، ومنصة «شباب من أجل الاستدامة» التي تركّز على تطوير مهارات الشباب وتمكينهم لكي يصبحوا قادة للاستدامة في المستقبل، كما ستتم استضافة عدد من الفعاليات الأخرى خلال المؤتمر.

مصدر
شركة مصدر
الإمارات
كوب 28
COP28
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل
مؤتمر الأطراف
الطاقة المتجددة
الطاقة النظيفة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©