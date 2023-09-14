الإمارات خامس الوجهات العالمية المفضلة للاستثمارات السياحية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حلَّت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع السياحة، خلال الفترة من 2018 حتى 2022، وفقاً لمؤشر أف دي آي ماركتس.

وبحسب المؤشر، بلغ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي استقبلتها دولة الإمارات في القطاع السياحي 114 مشروعاً، شكلت نحو 4.7% من إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة، ونحو 35% من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي بلغت 322 مشروعاً، بقيمة استثمارية بلغت نحو 21 مليار دولار للمنطقة.

وأفادت بيانات «أف دي آي ماركتس»، التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز»، بأن دولة الإمارات سجلت زيادة بنسبة 65% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع السياحة خلال العام 2022، مقارنة بالعام 2021، مع استقطاب 33 مشروعاً استثمارياً معلناً بقيمة إجمالية تزيد على 752 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تصدر دولة الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشرة بالقطاع السياحي المصدرة من المنطقة خلال الفترة من 2018 و2022، بنحو 72 مشروعاً من شركات مقرها دولة الإمارات، باستثمارات بلغت أكثر من 3.6 مليار دولار، وذلك من إجمالي عدد مشاريع من المنطقة بلغ 131 مشروعاً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 43% من 47 في عام 2021 إلى 67 في عام 2022، حيث أدى الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة بالمنطقة في عام 2022 إلى خلق أكثر من 6700 فرصة عمل، وولَّد أكثر من 2.5 مليار دولار من الاستثمارات الرأسمالية.

وتصدرت الولايات المتحدة الوجهات الأكثر جذباً لعدد المشاريع السياحية عالمياً باستحواذها على 8.2% من إجمالي المشاريع، تلتها المملكة المتحدة بـ 6.6%، ثم إسبانيا بنسبة 5.5%، فألمانيا بـ 5.5% عالمياً، فيما جاءت المكسيك سادسة بعد الإمارات بحصة بلغت 4.3%، وفرنسا بحصة نسبتها 4%، والصين في المرتبة الثامنة بحصة قدرها 3.3%، وجاءت البرتغال تاسعة بحصة نسبتها 2.4%، وحلت اليابان في المرتبة العاشرة بحصة نسبتها 2.4%.

وعالمياً بلغ إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، وشملت هذه المشاريع استثماراً رأسمالياً إجمالياً قدره 175.5 مليار دولار، وخلقت ما يقدر بنحو 388 ألف فرصة عمل. وأضح التقرير أنه بينما يستمر السفر الدولي في التعافي من جائحة فيروس كورونا، أخذ عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في القطاع السياحي في الانتعاش مجدداً في عام 2022 بعد تسجيل انخفاضات في كل من عامي 2020 و2021.