الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران تبحث استعدادات الدورة الـ18

أحمد بن سعيد خلال اجتماع اللجنة (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية، تمهيداً لانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران بدورته الـ 18 خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.
تأتي إقامة هذا الحدث الضخم بدعم من الجهات المعنية، حيث حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عمران أنور شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.
تمّ خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والإجراءات والتحضيرات التنظيمية للمعرض، حيث نوّه سموه بكفاءتها ووجّه الشكر والتقدير للجهات المعنية على جهودهم القيّمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة هذا الحدث الرائد كواحد من أبرز الأحداث المنتظرة في تقويم الطيران الدولي، وخاصةً ببروز قطاع الفضاء في فعاليات الدورة الـ 18 منه، باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام، حيث نجحت دولة الإمارات بتحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء والتكنولوجيا إلى واقع ملموس عبر إنجازات غير مسبوقة سجّلها التاريخ، متسلّحة في ذلك بدعم القيادة الحكيمة وتوجيهاتها ومتابعتها المستمرة والتي هي أساس التميّز والريادة واستدامة الإنجازات وتعزيزها.

معرض دبي للطيران
دبي
الإمارات
معرض دبي الدولي للطيران
أحمد بن سعيد
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©