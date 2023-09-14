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الاقتصادي

خدمات «ياه كليك» تغطي 28 دولة في أفريقيا

خدمات ياه كليك تنتشر في أفريقيا (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:14

رشا طبيلة (أبوظبي)
أكد سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «الياه سات»، أن خدمات شركة «ياه كليك» التابعة لـ «ياه سات» تُغطي حالياً 45 دولة في مناطق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا، حيث يصل عدد الدول التي تستفيد من خدماتها في أفريقيا إلى 28 دولة.
وقال آل علي لـ «الاتحاد»: تلقى خدمات «ياه كليك» إقبالاً خاصاً في المناطق التي تفتقد للاتصال المستقر بالإنترنت، بفضل سهولة تركيبها وتكلفتها المنخفضة مقارنة بالحلول الأخرى.
ويأتي ذلك بعد أن وقعت شركة «ياه كليك» لحلول البيانات، التابعة لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات، مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «نيجيريا للاتصالات الفضائية» (NIGCOMSAT) المحدودة، بهدف توسيع انتشار خدمات إنترنت النطاق العريض في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المهمة في جميع أنحاء المنطقة.
وتغطي «الياه سات» حالياً أكثر من 150 دولة وما يزيد على 80% من سكان العالم.
وقال آل علي: توفر «ياه كليك» خدمات الاتصالات الفضائية عبر نطاق الترددات «Ka» ذي النطاق العريض لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات في أفريقيا، والشرق الأوسط، وجنوب غرب آسيا.

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وأضاف: تهدف «ياه كليك» من خلال توظيف الإمكانات الرقمية المتاحة في الأسواق المستهدفة لتعزيز المجتمعات اجتماعياً واقتصادياً عبر توفير خدمات الإنترنت الفضائي في الأقاليم التي تفتقر لهذه الخدمات. 
وتابع: تقدم «ياه كليك» خدماتها من خلال الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية (HTS)، وتستخدم الميزات التي يوفرها تردد الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض «Ka» القابل لإعادة الاستخدام، كما تعمل عبر تكنولوجيا الشعاع متعدد البؤر لتوفير اتصالات فضائية موثوقة ومنخفضة التكلفة في المناطق التي تفتقد للبنية التحتية الخاصة بالاتصالات الأرضية».
وحول دور «ياه كليك» في دعم المجتمعات والمناطق النائية، قال آل علي، «تؤكد «الياه سات» من خلال «ياه كليك» على التزامها بتقديم خدماتها في المواقع التي تعمل فيها الاتصالات كعامل تمكين أساسي، حيث عملت «ياه كليك» على نطاق واسع في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا لربط المناطق المعزولة وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمعات المحرومة.
وأضاف: «من الأمثلة على ذلك ما قمنا به مع مزود الاتصالات في زيمبابوي ZARNet لربط المدارس والعديد من المؤسسات الحكومية رقميًا بالخدمات الجديدة، حيث من المتوقع أن يتم ربط حوالي 4500 مدرسة ريفية خلال السنوات القادمة في إطار هذا المخطط».
وأضاف: «سيتيح إمكانات جديدة لكل من المتعلمين في الفصل والتعلم عن بعد، إضافة إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المنظمات الحكومية الأخرى». 
وقال آل علي: «عقدنا مؤخراً شراكة مع NIGCOMSAT في نيجيريا لتوسيع انتشار النطاق العريض في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المهمة في جميع أنحاء المنطقة». وأضاف: «ستشهد زيادة سرعة الإنترنت إلى 25 ميجابت في الثانية للملفات القياسية وما يصل إلى 100 ميجابت في الثانية لمستخدمي الشركات المخصصين، ونتيجة لذلك، سيصبح من الأسهل كثيراً توفير التعليم الأساسي، والصحة، ومجموعة واسعة من الخدمات العامة وخدمات الشركات الأخرى».

ياه كليك
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