‏المؤسسات والأجانب يقتنصون الأسهم المحلية ترقباً لنمو الأرباح

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت المؤسسات المالية والمستثمرون الأجانب اقتناص الأسهم المحلية، ترقباً لارتفاعات جيدة، في ظل تزايد التوقعات بتحقيق الشركات المحلية نمواً في أرباحها عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ صافي الاستثمار المؤسسي (شراء) بقيمة 40.8 مليون درهم، بواقع 26.87 مليون درهم في سوق دبي و14 مليون درهم في سوق أبوظبي، كما بلغت محصلة تعاملات الأجانب (شراء) بقيمة تقارب 45 مليون درهم، شاملة صافي شراء بقيمة 22.99 مليون درهم في سوق العاصمة و21.99 مليون درهم في سوق دبي المالي.

واستقرت القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية عند 3.535 تريليون درهم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق أبوظبي بمقدار 3 مليارات درهم إلى 2.852 تريليون درهم، في حين انخفضت القيمة السوقية لأسهم دبي بنحو 3.8 مليار درهم إلى 683.1 مليار درهم. واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة أمس، تجاوزت 1.4 مليار درهم، متضمنة 1.073 مليار تداولات سوق أبوظبي و328.4 مليون درهم في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد واصل مؤشر السوق الارتفاع لليوم الخامس على التوالي بنسبة 0.42% عند مستوى 9796 نقطة.

وتجاوزت قيمة التداولات الإجمالية 1.073 مليار درهم، شملت ما يزيد على 219.66 مليون سهم عبر 15344 صفقة.

وشهد السوق تنفيذ 6 صفقات كبيرة على سهم «إنفيكتوس للاستثمار» تضمنت 17.17 مليون سهم بقيمة 47.39 مليون درهم وبسعر 2.67 درهم للسهم الواحد وارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 63 شركة تم تداول أسهمها، وانخفضت أسهم 30 شركة، وبقيت أسهم 10 شركات على ثبات.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 216 مليون درهم، وتلاه «ملتيبلاي» بقيمة 115 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة، حيث ارتفع «الواحة كابيتال» بنسبة 1.18% ليغلق عند سعر 1.72 درهم، و«العالمية القابضة» بنسبة 0.7% ليغلق عند سعر 4.04 درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 291.45 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 268.45 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 22.99 مليون درهم كمحصلة (شراء). وزادت تعاملات شراء المؤسسات المالية على تعاملات البيع. حيث بلغت 878.55 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 778.65 مليون درهم، لتكون المحصلة (شراء) بنحو 26.87 مليون درهم.



سوق دبي

وزادت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام تعاملات أمس إلى 328.4 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 93.34 مليون سهم، من خلال تنفيذ 8424 صفقة. وأغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض بمقدار 16.64 نقطة وبنسبة 0.41% ليصل إلى 4034 نقطة، بعد انخفاض أسهم 23 شركة مقابل ارتفاع أسهم 12 شركة وثبات أسهم شركتين.

وتصدر قائمة النشاط «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 108.45 مليون درهم.

وتباين أداء الأسهم النشطة أمس، حيث انخفضت أسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.88% ليغلق عند سعر 16.90 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.28% ليغلق عند سعر 7.04 درهم .

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 206.61 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم 184.61 مليون درهم، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 21.99 مليون درهم كمحصلة (شراء). وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات المالية (شراء) بمقدار 14 مليون درهم فقط، بعد عمليات شراء من الأسهم بقيمة 244.23 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 230.15 مليون درهم.